二有家着火之后（记录新时代 记者走基层）

贫困户王二有想不到，自己家一场火灾，竟“惊动”了全镇！

贫困户王二有想不到，自己家一场火灾，竟“惊动”了全镇！

“二有，恁家里着火啦！”4月21日中午，孟津县城关镇瀍阳村，正前去干活的王二有听到跑来的邻居的呼喊，惊出一身冷汗。王二有狂奔到家，为时已晚，只能眼看着滚滚黑烟窜出窗外……

木家具成了焦炭，厚床垫只剩下“钢丝网”，水泥墙也被熏得乌黑，连被褥都烧成了灰，这让王二有顿时傻了眼。经查，王二有家此次着火可能是线路老化引起的。

离异，儿子在外打零工，家里一亩半分地仅够温饱，独居在家的王二有平时靠回收废木料赚点儿零花钱，全家没有稳定收入。三间水泥平房，是王二有唯一的“小窝”。

“一屋的家具，少说也有几千块，该咋弄！”王二有一筹莫展，眉头皱成了一疙瘩。

收拾细软，王二有准备投靠亲戚暂住，刚一出门，正遇上心急火燎的村支书邱来运：“老王，村里给你想办法！”

看到王二有有家不能回，邱来运急在心里，第一时间向镇里申请了社会扶贫专项资金4800元，买了被子、褥子、床等生活必需品。当晚，王二有在家里另一间房安稳地睡了一宿。

第二天，王二有照常外出务工，回到家，黑墙已被粉刷得雪白如新，烧坏的木窗木门换成了崭新的塑钢窗和铁门。

“再坚持两天，桌子、柜子到了，让你住‘新房’！”邱来运说。

“多亏了党和政府，帮俺家‘救了火’！”王二有语气哽咽。

如今，一场火灾，让全镇“惊动”。

城关镇副镇长李智慧说，火灾发生后，针对贫困户家庭线路老化等安全隐患，城关镇举一反三，深入全镇817户贫困户家庭开展安全隐患大排查，采取“四个一律”措施，即对贫困户老化电线一律更新、损坏液化气灶一律更换、房屋出现漏雨等一律修缮、安全隐患一律消除。

目前，该镇各村(社区)安全员积极行动，已更新电线12户，修缮房屋11户，消除各类安全隐患42处。（洛阳日报首席记者 张锐鑫 特约通讯员 郑战波）