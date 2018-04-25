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2018年洛阳市全民健身月启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-05-07 08:29

　　6日上午，2018年洛阳市全民健身月启动仪式在市体育中心广场举行。记者在现场获悉，在今年的全民健身月中，我市体育部门将开展以乒乓球、排球、毽球、皮划艇、围棋、空竹、轮滑、健身操舞等为主的70多项体育比赛活动，其中，市级活动共有12项。

抖空竹

　　启动仪式结束后，全民健身月健步走比赛开赛。5月18日至20日，2018年洛阳市全民健身月广场健身操舞大赛将在周王城广场举行，如果您也是广场健身操或者健身舞的爱好者，千万可别错过了！（洛阳晚报记者 智慧 高山岳 李卫超 通讯员 沈鸿灿 文/图）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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