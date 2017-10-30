关于关闭巡视信访举报渠道的公告

根据省委统一安排，3月5日至5月7日，省委第五巡视组对洛阳市及所属涧西区进行巡视。

根据省委统一安排，3月5日至5月7日，省委第五巡视组对洛阳市及所属涧西区进行巡视。其间，共开设了6种信访举报渠道接受问题举报反映，对接受的信访举报问题，我们已按规定进行了分类处置。对巡视期间发现的问题和问题线索，待向省委汇报后，我们将向省纪委监察委、省委组织部等有关机关和部门移交，按规定向洛阳市及涧西区反馈有关情况并推动整改落实。

根据《中国共产党巡视工作条例》规定和巡视任务转换需要，我们开设的6种信访渠道，截至5月7日20时将全部关闭和拆除，不再接受信访举报。如有纪检监察类信访举报问题，请按规定向当地纪检监察机关或上级纪检监察机关反映，其他问题请向当地信访部门反映。

感谢洛阳市广大干部群众对省委第五巡视组工作的大力支持！

特此公告。

省委第五巡视组

2018年5月7日