预计今年洛阳企业减税额将提高1.4亿元以上

近日，国务院推出7项减税措施，降低创业创新成本、增强小微企业发展动力、促进扩大就业。记者从市国税局、地税局了解到，除现行减免政策外，这7项措施实施后，预计今年我市企业将再享受到1.4亿元以上的税收减免。

近日，国务院推出7项减税措施，降低创业创新成本、增强小微企业发展动力、促进扩大就业。记者从市国税局、地税局了解到，除现行减免政策外，这7项措施实施后，预计今年我市企业将再享受到1.4亿元以上的税收减免。

此次国务院推出的7项减税措施分别是：

将享受当年一次性税前扣除优惠的企业新购进研发仪器、设备单位价值上限，从100万元提高到500万元；将享受减半征收企业所得税优惠政策的小微企业年应纳税所得额上限，从50万元提高到100万元；(以上2项措施实施期限为2018年1月1日至2020年12月31日)

取消企业委托境外研发费用不得加计扣除限制；将高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限由5年延长至10年；将一般企业的职工教育经费税前扣除限额与高新技术企业的限额统一，从2.5%提高至8%；(以上3项措施从今年1月1日起实施)

从5月1日起，将对纳税人设立的资金账簿按实收资本和资本公积合计金额征收的印花税减半，对按件征收的其他账簿免征印花税；

将目前在8个全面创新改革试验地区和苏州工业园区试点的创业投资企业和天使投资个人投向种子期、初创期科技型企业按投资额70%抵扣应纳税所得额的优惠政策推广到全国。

●更多企业可享受小微企业税收减免

根据相关规定，符合条件的小型微利企业在缴纳企业所得税时，可以按所得的50%计税，税率为20%。

此次国家将享受减半征收企业所得税优惠政策的小微企业年应纳税所得额上限从50万元提高到100万元，扩大了针对小微企业的税收减免覆盖范围，将惠及我市更多的企业。

市国税局统计数据显示，我市去年第四季度预缴申报应纳税所得额在50万元至100万元之间的企业共计182户。按照新措施，他们可享受的减税额约为1800万元。综合考虑今年经济增长、利润同比增加的情况，预计今年新政策实施后，由市国税局管辖的企业中，将新增约200户企业可以享受到小微企业税收减免政策，新增减税额约2000万元。

市地税局测算数据显示，由市地税局管辖的企业中，今年将新增约30户企业可以享受到小微企业税收减免政策，新增减税额约300万元。

●一般企业职工教育获税收减免支持

新措施实施前，一般企业在税前从企业所得额中扣除的职工教育经费上限为工资薪金总额的2.5%，高新技术企业为8%。新措施鼓励一般企业加大对职工的教育培训力度，将一般企业的职工教育经费税前扣除限额与高新技术企业的限额统一为8%，提高一般企业税前扣除的所得额，降低了计税基数。

数据显示，2016年市国税局管辖企业共税前扣除职工教育经费13572万元。以该数据为基础，按职工教育经费税前扣除限额比例由2.5%提高至8%计算，预计今年市国税局管辖企业职工教育经费税前扣除额度为43430万元，企业所得税税收减免额约7500万元。

此外，市地税局相关负责人预计，新措施中针对印花税的税收减免政策实施后，可为我市企业再减免约1800万元。

其他几项措施由于具体政策未出台或与企业主动经营行为有关，暂时无法预测。但依据我市高新技术企业及研发费加计扣除政策执行现状，市国税局、市地税局预测这几项措施可为我市企业带来所得税减免2500万元以上。（洛阳日报记者 郭秩铭 通讯员 贾浏晖 王朝）