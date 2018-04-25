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洛阳今天局地有短时阵雨 明天太阳或许“回归”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-05-07 08:29

　　一场降雨，将节节攀升的气温击退，我们度过了一个凉爽的双休日。

　　昨天是周日，不少人不用上班，在这样的阴雨天里可以睡到自然醒，真是一件幸福的事儿。小记早上出门，天空依然零星飘着雨，街道湿漉漉的，人很少，但空气清新，令人神清气爽。

　　5日下午到夜里，我市出现分布不均的降水，局部地区甚至出现暴雨。截至昨日6时，我市各观测站雨量统计结果出炉，其中市区雨量为3.5毫米，栾川雨量为54.8毫米，洛宁雨量最少，为0.9毫米。刚立夏，这场降水给小麦等农作物生长提供了“动力”。

　　市气象台预计，今天阴天转多云，局地有短时阵雨，东北风3级左右，气温11℃到24℃；明天多云转晴天，东北风2级到3级，气温11℃到26℃。

　　眼下，街头的月季风头正盛，吸引了不少人的眼球。除了月季，现在也是石榴开花的时节，但其与月季相比低调许多，多躲在农家院或公园一角默默开放。

　　说起石榴花，晚报天气版QQ群里的网友@海风对它充满感情。@海风家里有一个10平方米大的菜园，这个菜园是他的乐趣所在。里面除了种有香菜、苦菊等蔬菜，还有一棵石榴树。最近，每天晚饭后，@海风都会很有情调地端一杯咖啡站在石榴树下，静静地欣赏枝头的石榴花，并与之说些悄悄话。其间，调皮的风儿从四面八方跑来，咖啡佐着晚风和花香，让他沉醉其中。“石榴花开得多，不见得挂果就多，我权当看花了，也是一种享受。”

　　“花石榴红似火，既观花又观果。”也就是说，现在我们观赏石榴花，秋天可以收获石榴果。石榴是落叶小乔木或灌木，性味甘、酸涩，具有涩肠、止痢等功效。石榴果实营养丰富，维生素C含量比苹果、梨高出一两倍。

　　中国栽培石榴的历史悠久，可追溯至汉代，据陆巩记载石榴是张骞从西域引进的。石榴被中国传统文化视为吉祥物，是多子多福的象征，深受大家喜爱。目前我国南北方都有栽培石榴，以安徽、河南、江苏等地种植面积较大，并培育出了一些优质品种，其中安徽省怀远县被称为“中国石榴之乡”，“怀远石榴”为国家地理标志保护产品。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 禹东晖 文/图）
[ 责任编辑：史戎戎]
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