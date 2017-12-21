洛阳市规划领域巡察集中反馈暨整改工作会议召开

5日，全市规划领域巡察集中反馈暨整改工作会议召开，通报反馈市委巡察规划领域发现的突出问题，动员各有关单位聚焦问题、举一反三、扎实整改，切实提高城乡规划水平，更好发挥规划引领作用。

5日，全市规划领域巡察集中反馈暨整改工作会议召开，通报反馈市委巡察规划领域发现的突出问题，动员各有关单位聚焦问题、举一反三、扎实整改，切实提高城乡规划水平，更好发挥规划引领作用。

市委副书记、市长刘宛康主持会议并讲话，市委常委、市纪委书记、市监察委员会主任、市委巡察工作领导小组组长赵会生向被巡察单位集中反馈了规划巡察意见，市委常委、市政府党组成员王琰君对巡察整改工作进行部署。

会议指出，要强化规划即法的政治意识，确保思想认识到位。习近平总书记多次强调，规划科学是最大的效益，规划失误是最大的浪费，规划折腾是最大的忌讳。强化规划即法、强化规划意识，是强化政治意识、强化法治思维的重要体现。市政府党组要带头，各县(市)区和有关部门一把手要绷紧“规划即法”这根弦，敬畏规划、遵循规划、维护规划、落实规划，真正让“规划先行”“规划即法”等理念落地生根。

会议强调，要突出问题导向，确保整改提升到位。各有关单位要牢固树立问题导向，对号入座、主动认领、举一反三、认真整改。要落实责任，市城乡规划局发挥好牵头作用，各县(市)区发挥好第一责任人责任，抓紧建立台账，确保整改到位。要精准施策，确保解决一个、销号一个、巩固一个。要协调联动，加强沟通协调，形成工作合力，加强督察督办。

会议指出，要提高规划水平，确保严格执行到位。深入贯彻落实中央、省、市关于城乡规划的要求部署，进一步理顺规划体制，强化规划审批，强化规划执行，强化队伍建设，强化监督约束，以整改促提升，全面提高城乡规划水平，真正把洛阳的发展蓝图绘制好、落实好。

会上，市委各巡察组分别向被巡察单位进行了问题反馈，并移交了整改问题清单。市城乡规划局党组书记、局长张昭民代表市城乡规划局党组和其他被巡察单位党组织作了表态发言。(洛阳日报记者 李东慧 通讯员 杨伟峰)