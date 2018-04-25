注意！洛阳龙门站公交站点全部移至出站口东侧

今后，您如果在洛阳龙门站乘公交车，不能再到原站点等车了。受洛阳龙门站北广场综合交通枢纽工程建设影响，进出该站的公交车、行人通行线路有所调整，请您留意。

今后，您如果在洛阳龙门站乘公交车，不能再到原站点等车了。受洛阳龙门站北广场综合交通枢纽工程建设影响，进出该站的公交车、行人通行线路有所调整，请您留意。

目前，洛阳龙门站原公交站点已封闭，进出洛阳龙门站的公交车，改由长兴街与通衢路交叉口驶入，从留新路(出站口东侧道路)与厚载门街交叉口驶出。市公交集团工作人员提醒，洛阳龙门站新的公交站点位于出站口东侧的长兴街和留新路上，乘客需要到那里乘车。

需要注意的是，进行相关调整后，75路、66路公交车从洛阳龙门站驶出后，在厚载门街与伊洛路交叉口恢复原线，不再经过市妇女儿童医疗保健中心北门。

乘客从洛阳龙门站出站后向东走，可分别到达出租车站、公交站点，往西走可到达县际公交站点。（洛阳晚报记者 智慧）