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洛阳：改出活力添动能
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-05-07 08:49

　　近日，在中信重工伊滨区高端电液产业基地，新型防爆消防灭火侦察特种机器人产品批量下线 记者 潘郁 摄

　　发力技术改造，阿特斯光伏电力(洛阳)有限公司太阳能组件生产周期缩短37%，员工劳动效率提升55%，综合成本下降29%；

　　瞄准智能化改造，中国一拖集团有限公司新建新型轮式拖拉机总装配线，整线装配节拍最快可达2.5分钟/台，具有单班日产200台、年产45000台以上的能力，居国际领先水平；

　　紧盯绿色化改造，中航锂电(洛阳)有限公司建立动力电池梯级利用和回收管理体系，根据电池的能量逐级多次利用，最大限度减少资源浪费。

　　技术、智能、绿色是产业发展的三大重要动力。时下，技术改造、智能化改造、绿色化改造“三大改造”浪潮正席卷河洛大地。

　　近年，我市围绕发挥优势打好“四张牌”、贯彻落实新发展理念，以“中国制造2025”为引领，以供给侧结构性改革为主线，以企业为主体强力推进“三大改造”，全市产业结构更趋优化、动能转换持续加快、质量效益稳步提升。

　　“指挥棒”：科学谋划“三大改造”发展路径

　　3日，市统计局发布数据，今年一季度，全市规模以上工业实现主营业务收入1709.3亿元，同比增长11.1%，高出全省2.3个百分点；实现利润总额84.7亿元，同比增长21%，高出全省14.5个百分点；实现利税138.5亿元，同比增长19.1%，高出全省10.8个百分点。

　　一季度工业经济主要指标均高于全省平均水平，成为洛阳工业结构进一步优化、发展质量和效益进一步提高的有力佐证。

　　作为传统老工业基地，洛阳传统产业基数偏大、产业结构偏重，近年来工业发展甚至一度出现了势头放缓、动力不足等现象。

　　发展是第一要务，破解洛阳产业发展中出现的问题必须靠发展来解决。市委、市政府围绕发挥优势打好“四张牌”、贯彻落实新发展理念，研究确定了“9+2”工作布局、“五强六新五特”现代产业体系和“四高一强一率先”的奋斗目标，明确全市发展的总体目标。

　　总目标层层分解、层层谋划、层层落实，具体到工业，从哪里入手来推动工业经济发展？

　　“实施‘三大改造’既是新常态下推动传统产业转型升级、加快新旧动能转换的重要抓手，也是企业提升发展质量、增强内生动力的根本路径。”市工信委相关负责人表示。

　　市政府成立主要领导为组长的转型攻坚发展领导小组，建立“一个产业、一套班子、一本规划、一抓到底”工作机制，印发实施“三大改造”攻坚方案，以高端化、绿色化、智能化、融合化为方向，制定省定12个、市定16个重点产业转型升级行动计划，绘制产业链图谱，明确发展路径和目标。

　　至此，我市以“9+2”工作布局为纲领、以“五强六新五特”现代产业体系为目标、以“三大改造”为抓手的工业高质量发展路径基本清晰。

　　“先行者”：重点企业引领“三大改造”实施

　　手持遥控器，操作遥控按钮，电脑屏幕上的仿真模型根据指令依次作出前进、后退、抬高、抓取等指令。这一幕发生在伊滨区中信重工特种机器人制造智能化工厂现场。

　　“以前研发新品，先要生产实物样机，再调试一段时间，起码得耗费一年半载时间。”中信重工智能制造项目组组长王勇介绍，有了“数字双胞胎”技术，技术人员可以在电脑上建立仿真模型，对仿真模型进行调试。调试成功后，直接进行生产，省去了样机这一环节，节省了数以百万计的生产费用。

　　这只是中信重工智能化改造的一个小小缩影。特种机器人制造智能化工厂项目建成后，设计、工艺节省40%以上的时间，机床利用率提高15%以上，生产效率提高30%。

　　依靠智能化改造，中信重工实现了“传统动能”和“新动能”双轮驱动、接续转换，呈现出多个产业板块齐头并进蓬勃发展的良好态势。2017年该公司实现利润1.12亿元，创下2013年以来最高水平。

　　企业是市场的主体，是“三大改造”的实施者和受益者。我市将重点企业的改造提升作为实施“三大改造”的突破口，确定15家提质倍增试点企业，以点带面，以示范带动引领产业转型升级，涌现出了一批实施“三大改造”标杆企业。

　　中国一拖集团牵头成立我省首家创新中心，通过农业物联网平台、大数据技术、智能制造技术、共享经济与农业装备的结合，打造“互联网+共享+农业装备”的跨界协同创新体系。

　　中航锂电(洛阳)有限公司以绿色产品、绿色生产过程为核心，在生产过程、产品设计、污染物排放等方面进行绿色化探索，走出了一条独具特色的绿色工厂建设道路，荣获国家级绿色工厂称号。

　　阿特斯光伏电力(洛阳)有限公司启动重大技术改造项目——阿特斯太阳能组件三期，实现了当年动工、当年投产，项目新增太阳能组件产能1GW，新增销售收入15亿元。

　　“三大改造”为重点企业高质量发展提供了强大的动力支持。今年一季度，我市50家重点工业企业实现主营业务收入563亿元，同比增长11.9%，高出全市平均水平0.8个百分点；实现利润21.1亿元，同比增长25.2%，高出全市平均水平4.2个百分点。

　　“组合拳”：“三大改造”驱动洛阳制造变“智造”

　　单丝不成线，独木不成林。实施“三大改造”，要形成合力奏好交响曲。我市将“三大改造”与创新发展、地企合作、人才引进等全面融合、统一谋划、整体推进，在互相促进中实现产业转型升级、洛阳制造变“智造”。

　　创新发展活水奔腾——

　　我市大力实施“双倍增”行动，出台52项创新政策，形成“1+3+N”的政策体系。2017年全市新增创新主体1055家、新增创新平台396个，着力突破高铁轴承、机器人轴承等70余项关键核心技术。

　　地企合作稳步推进——

　　两年来，我市累计召开地企合作联席会议10次，实际签约产业合作项目318个、总投资1945亿元；其中“三大改造”及科技成果转化项目247个、总投资359.7亿元。

　　人才引进蹄疾步稳——

　　我市积极实施引进高端创新人才的“河洛英才计划”和培育高技能人才的“河洛工匠”计划，先后引进创新人才团队13个，认定首批“河洛工匠”50名；吸引高端人才、先进技术、优质项目等资源汇聚，先后与中科院自动化所、清华大学等合作共建新型研发机构10家。

　　一分耕耘，一分收获。2017年，我市规模以上工业企业达1918家，实现主营业务收入7744.3亿元、同比增长15.4%，实现增加值1482.8亿元、同比增长8.7%，利润总额351.4亿元、同比增长50%，规模以上工业利润率上升至4.5%，创2012年以来新高，产业结构实现由“二三一”向“三二一”的历史性转变。

　　察势者智，驭势者赢。新时代对洛阳发展提出了新的要求，我市将围绕“中国制造2025”，以供给侧结构性改革为主线，持续加大“三大改造”工作力度，推动产业高端化、绿色化、智能化、融合化发展，实现经济高质量发展！（洛阳日报记者 孙小蕊 通讯员 王亚杰）
[ 责任编辑：马佳佳]
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