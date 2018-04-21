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李亚主持召开十一届市委全面深化改革领导小组第十三次会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-05-07 08:49

　　4日，市委书记、市委全面深化改革领导小组组长李亚主持召开十一届市委全面深化改革领导小组第十三次会议，传达学习中央全面深化改革委员会第一次会议和十届省委全面深化改革领导小组第十五次会议精神，审议深化投融资体制改革和加强国企国资监管“一揽子”方案，审议洛阳自贸区相关改革方案。

　　会议听取了关于加强顶层设计构建洛阳市国企国资监管政策体系情况的汇报，审议了《洛阳市深化投融资体制改革实施方案》《洛阳市政府国资委以管资本为主推进职能转变方案》《关于完善国有企业法人治理结构的实施意见》《洛阳市国有投资运营公司投融资事项请示报告制度(试行)》《洛阳市财政局洛阳市政府国资委关于加强企业国有资产处置监管的办法》。会议还审议了《中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区综合审批与综合监管改革工作实施方案》。

　　会议指出，深化投融资体制改革是经济体制改革的重要组成部分，是深化供给侧结构性改革的重要内容，要统一思想、深化认识，把握原则、突出重点，确立企业投资主体地位，完善政府投资体制，创新民间资本投入机制，大力发展直接融资，积极发展普惠金融，着力补齐监管短板。要充分认识加强国企国资监管的重要性，坚持和加强党的领导，坚持统筹谋划系统集成理念，坚持严控风险的底线思维，坚持服务改革发展的根本目的，务实推动国企国资监管取得明显成效。要以省级、市级权限下放为契机，把“一枚印章管审批、一支队伍管执法、一个专网搞服务”的改革模式落到实处，争做河南自贸区相关领域改革的探路者和领跑者。

　　会议强调，在中央全面深化改革委员会第一次会议上，习近平总书记作出“全面深化改革进入了一个新阶段”的重要论述。全面深化改革进入新阶段是以习近平同志为核心的党中央高瞻远瞩、审时度势作出的又一重大论断，必须深刻理解。要清醒认识全面深化改革进入新阶段面临的新形势、新挑战，坚定信心、迎难而上，扎实推进新阶段各项改革任务。各级各部门要提高政治站位，进一步树牢“四个意识”，扛牢政治责任，坚定不移紧跟党中央令旗走，奋力在全面深化改革新阶段实现新作为。

　　会议强调，要强化责任担当，把各项既定改革任务落到实处。要抓好中央、省委部署的重点改革事项，着力推进“放管服”、产权保护、财税金融、乡村振兴、对外开放、生态文明等关键领域改革。要抓好基层和群众普遍关心的改革事项，在环境治理、教育文化、医疗养老、城市规划建设管理等民生领域出真招、出实招。要抓好具有洛阳特色、关系发展全局的改革事项，推进国资国企、自贸区自创区建设、军民融合、文物保护利用等方面改革取得新成效。要做好机构改革各项前期工作。

　　会议指出，要加强统筹领导，以工作再深入再抓实开创洛阳改革新境界。要加强党对改革工作的领导，把讲政治摆在首位，各级党委要发挥好把方向、谋大局、定政策、促落实的领导作用。要加强研究谋划和统筹规划，努力使出台的改革政策相互配套、彼此支撑、相得益彰。要加强组织协调和整体推进，加强督办督查和跟踪问效，确保各项改革取得实效。（洛阳日报记者 李东慧）

　　>>>>李亚活动报道集
[ 责任编辑：马佳佳]
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