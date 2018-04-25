户口簿、房产证等门牌信息不统一问题将逐步消除

近日，在《百姓问政》节目中，市公安局治安和出入境管理支队相关负责人走进直播间，回答大家关心的问题。

近日，在《百姓问政》节目中，市公安局治安和出入境管理支队相关负责人走进直播间，回答大家关心的问题。

门诊部遭多人哄抢，只有一人被判刑

2016年1月15日，位于涧西区延安路上的某口腔门诊部的财物被人以要债为由哄抢。该门诊部负责人向长春路派出所提交报案材料。此后，该派出所出具了不予立案通知书。

对此，该门诊部负责人咨询了多家律师事务所的律师，有6家律师事务所的律师认为公安机关应当立案，并出具了法律咨询意见书。同年5月20日，长春路派出所撤销了不予立案通知书。几天后，该派出所出具了立案决定书。

去年8月10日，涧西区人民法院作出一审判决，判定一名被告人犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。该门诊部负责人认为，事发时有20多人参与哄抢，最后不应该只有一个人被判刑。

对此，市公安局副局长、治安和出入境管理支队支队长周新生说，对于该案件，他将督促相关部门全程跟踪，并召集相关部门进行研究。在该案件办理过程中，如果有违规违纪情况，将责成相关部门跟踪问责。

门牌信息有问题，居民迁户口遇难题

2008年，三门峡退休职工尚先生在我市滨河北路枫丹白露小区购买了一套住房。近期，尚先生决定将户口迁至我市。

创业路派出所告知尚先生，需要该小区物业公司先办理立户手续，业主方可办理户口迁入业务。因为该小区门牌信息和在户政部门登记的不统一，立户手续一直未办下来。

市公安局治安和出入境管理支队户政大队负责人说，因为城市发展较快，道路变化较大，所以目前我市有60%的道路和门牌信息都发生了变化，公安机关正在对重新命名的道路进行编号，居民户口簿上的信息要根据最新门牌号进行变更。我市将逐步消除户口簿、房产证、工商登记证等的门牌信息不统一的问题。

户籍档案上的出生时间正确，但与户口簿上的不一致

2014年，偃师市高龙镇派出所给张女士核发的户口簿上，她的出生时间由1961年变成了1967年。该派出所查询张女士的两份个人信息后发现，她的出生时间是1961年8月17日。民警也一再表示，户籍档案及电脑记录的张女士出生时间均是1961年，没有错误，但民警同时强调，户口簿上张女士出生时间为1967年并不是他们的问题，没法给张女士更改。

市公安局治安和出入境管理支队政委张生智说，对于张女士的问题，户政大队将尽快调查清楚。尽管我市的户籍管理越来越规范，但年龄更正仍是当前百姓反映比较集中的问题，今后大家再遇到类似问题可向户政大队反映。

●接受问政的嘉宾：

市公安局副局长、治安和出入境管理支队支队长周新生，市公安局治安和出入境管理支队政委张生智，市公安局治安和出入境管理支队副支队长宋建升、宋志刚，市公安局治安和出入境管理支队副政委吴二君

●问政嘉宾：

牛跃通、网友“镜头向下”、范潇敏、李博、刘志恒（洛阳晚报记者 李砺瑾）