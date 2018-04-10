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第36届中国洛阳牡丹文化节圆满落幕　洛阳接待游客2647.31万人次
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-05-07 08:06

　　今年牡丹文化节期间，牡丹观赏园牡丹连片盛开，吸引大批游人 记者 常世峰 摄

　　5日，第36届中国洛阳牡丹文化节圆满落幕。据市旅游发展委员会统计，本届牡丹文化节期间，我市共接待游客2647.31万人次，同比增长6.15%；旅游总收入241.96亿元，同比增长8.26%。其中，全市接待入境游客28.71万人次，同比增长6.06%；旅游创汇8497.96万美元，同比增长8.04%。

　　市旅发委相关负责人表示，本届牡丹文化节期间，我市旅游市场呈现许多亮点：

　　惠民政策推动产业升级。今年牡丹文化节期间，我市在完善“旅游年票不受限、部分公园不收费、社会车辆不禁行、餐饮住宿控涨幅、环城高速豫C车辆免费通行”等惠民政策基础上，新推出“文化消费有补贴”政策，通过实施“5+1”惠民政策，不断增强群众幸福感和获得感，进一步催热了我市旅游市场。同时，这些惠民政策倒逼全市旅游景区、牡丹观赏园等创新发展思路，积极开发旅游新产品，完善旅游配套设施，提升旅游服务质量，推动了我市旅游业从门票经济向全域旅游转变。调查显示，今年牡丹文化节期间，游客在洛人均消费913.98元，同比增长1.99%。

　　赏花游、文化游、生态游备受青睐。从清明小长假开始，我市赏花游迎来高峰，中国国花园、王城公园、隋唐城遗址植物园等主要牡丹观赏园里游人如织。据统计，本届牡丹文化节期间，王城公园共接待游客68.37万人次，中国国花园共接待游客51.7万人次。龙门石窟、白马寺、关林、隋唐洛阳城国家遗址公园、洛邑古城等历史文化景区游客盈门，重渡沟、鸡冠洞、老君山、白云山、黛眉山等生态休闲景区同样吸引了不少游客。

　　节会影响力不断增强。我市节会组织水平、内容、方式较往年进一步提升，采取各种强有力宣传手段为牡丹文化节营造声势，使本届牡丹文化节吸引力显著增强。从全市旅游总体情况看，我市旅游市场从清明小长假起就迎来高峰，其间游客接待量一直处于高位运行，呈现来得早、持续久、退得晚的特点。

　　旅游与相关产业融合更加紧密。今年牡丹文化节期间，我市举办了世界古都论坛、新时代“一带一路”城市产融合作论坛暨洛阳牡丹文化节投资贸易洽谈会、大运河文化论坛、第二届河洛文化大集等活动。丰富的文化、经贸、会展活动轮番登场，推动了旅游与相关产业紧密融合，产生了强烈的聚客效应。

　　客源结构日趋优化。一是客源市场进一步扩大。今年牡丹文化节期间，来洛游客遍及全国各地，来自福建、甘肃、广东等远程客源市场的游客比往年增多。二是自驾游客多。调查显示，今年牡丹文化节期间，自驾游已经成为来洛游客的主要出游方式，占全部游客的60.09%。三是过夜游客多。我市很多夜间旅游产品的涌现，极大地丰富了洛阳夜间生活，延长了游客在洛停留时间。

　　旅游公共服务水平不断提升。市旅游部门加强智慧旅游、旅游厕所等基础设施、服务设施建设，在城市各主要出入口、重点景区、游客集中地设置旅游信息咨询中心(点)，进一步完善服务接待功能，对全市导游员进行导游技能、文明礼仪和文化素质等全方位培训，确保了牡丹文化节期间全市旅游市场平稳有序。(洛阳日报记者 戚帅华 通讯员 周亚伟)
[ 责任编辑：马佳佳]
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