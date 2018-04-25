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洛阳城市年轻指数居全国第14位
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-05-07 08:17

　　日前，腾讯QQ大数据发布《2018全国城市年轻指数》，洛阳城市年轻指数位列全国20强榜单，排名第14，并与郑州、西安共同跻身中国北方城市年轻指数前三强。

　　城市年轻指数是基于腾讯QQ7.83亿月活跃用户，以15岁至35岁年轻群体为研究对象，根据城市年轻人口占比波动、2017年全国城市年轻指数等多项数据加权计算得出的，以反映年轻人在城市选择方面的偏好和趋势。

　　洛阳城市年轻指数大幅攀升，折射出我市城市发展的改革推动力、创新驱动力、开放带动力正加速释放，对年轻人的影响力、辐射力、吸引力也在显著增强。

　　城市的竞争，归根结底是人才的竞争。这从当下各大城市接连上演的“抢人大战”中可见一斑。如今，随着城市建设和发展步入“快车道”，洛阳更加有信心、有能力为青年一代提供更好的发展机会、更具活力的创业生态、更舒适的居住条件、更优美的生态环境。据统计，目前，全市有青年198万人，其中28岁以下青年132万人。

　　在创业创新方面，我市以自创区、自贸区“两区同建”为龙头，统筹推动军民融合发展、小微“两创”、“中国制造2025”试点示范等工作，政策先行先试、企业轻装上阵，创新活力不断迸发。与此同时，“河洛英才计划”“河洛工匠计划”等一揽子人才政策相继推出，洛阳正在成为全国年轻人创业创新的重要选择。

　　在城市建设方面，我市坚持以构建现代基础设施体系为抓手，持续完善高铁路网、高速路网、城市快速路网，有序推进洛阳机场改造，全国性重要交通枢纽建设成效显著，特别是轨道交通、公交都市、海绵城市、集中供热等同步推进，城市综合承载能力明显增强。

　　在宜居生活方面，我市加快构建公共服务体系和文化传承创新体系，坚持每年办好涉及教育、就业、医疗、养老等领域的重点民生实事，着力打造国际文化旅游名城，群众的获得感、幸福感明显增强。当下，随着环境污染防治、“四河同治、三渠联动”、国土绿化、小游园建设等强力实施，河洛大地的生态“静魅力”已经成为各类人才近悦远来的重要比较优势。(洛阳晚报记者 白云飞)
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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