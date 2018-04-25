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全国城市谁最年轻？洛阳进TOP20榜单！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-05-06 10:24

　　洛阳网讯 5月4日，QQ大数据发布了《2018全国城市年轻指数》(以下简称为《指数》)报告。根据《指数》报告显示，洛阳市城市年轻指数79，以较去年上升31位次的城市活力入围全国TOP20，位列全国第14位、中国北方城市第3位。

　　据了解，该《指数》基于腾讯QQ 7.83亿月活跃用户，以15-35岁年轻群体为研究对象，根据城市年轻人口占比波动、2017年全国城市年轻指数等多项数据加权计算得出，以反映年轻人在城市选择方面的偏好和趋势。因此，受年轻群体青睐的城市更容易在此次排名中获得较高名次。

　　根据报告，2018年一线城市平均年轻指数为79，较去年有小幅度增长，其余各线城市平均年轻指数基本持平。其中，贵阳市以88的城市年轻指数超越深圳市，一跃成为全国“最年轻城市”。

　　其中，河南省成为增长最快的省份。《指数》显示，TOP20中河南省共占得三席，郑州、洛阳、开封，排名分别为第8位、第14位、第19位，此外，今年南方平均年轻指数依旧高于北方平均年轻指数，但北方平均年轻指数却高于去年，越来越多年轻人从南方回到了北方城市。可喜的是，洛阳同西安、郑州荣获北方城市年轻指数前三甲。

　　近年来，洛阳加速城市发展，城市快速路、高架桥、地铁建设等城市建设稳步推进；一揽子人才政策相继出台，吸引优秀人才到此落户……古都洛阳，正以蓬勃向上的姿态，绽放着它的无限活力。(见习记者 谢娜娜)
[ 责任编辑：潘亮]
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