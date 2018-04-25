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洛阳全市纪检监察机关“五一”期间明察暗访纠“四风”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-05-05 09:15

　　记者昨日从市纪委获悉，今年“五一”期间，全市各级纪检监察机关会同相关部门保持查禁“四风”高压态势，明察暗访公车私用、公款吃喝、公款旅游等不正之风，共发现问题线索17个，市纪委表示将坚决问责追责。

　　“坚持提醒在前、防范在前、警示在前。”市纪委党风政风监督室负责人说，4月27日，市纪委下发了《关于五一、端午期间着力整治“四风”问题的通知》，对加强节日期间监督执纪问责、整治“四风”工作作出安排部署，划定“十个严禁”的廉洁过节“红线”，并通过媒体进行发布。

　　为了持续释放正风肃纪的强烈信号，4月23日，市纪委印发了《关于徐鸿森同志违反中央八项规定精神和廉洁纪律问题的通报》，在全市进行专题通报曝光，警示广大党员干部特别是领导干部要不越“底线”、不踩“红线”、守住“防线”。

　　“五一”期间，纪检监察机关紧盯老问题、关注新动向，采取税务检查、行业监管、电子监控、追踪调查等手段，不断加大监督检查力度。据介绍，市纪委组成6个督导检查组，采取不定时、不定向、不提前通知的方式，先后赴新安、宜阳、嵩县、偃师、孟津等地对公车私用、公款旅游、违规公款吃喝、违规收送礼品礼金等情况进行暗访检查。各县(市)区纪委协调公安、工商、税务等部门组成检查组，采取全面排查与重点检查、突击暗访与随机回访相结合方式，对重点场所、重点部门、重点岗位开展了高频次的监督检查。

　　该负责人介绍，“五一”期间，全市纪检监察机关共组成214个检查组，检查景区景点、商场饭店、停车场、办公楼等重点场所1000余个，检查车辆2000余辆，检查发票500余张。其间，发现部分县(市)区单位存在公车派车手续不完备、疑似公款购买购物卡和礼品、部分人员值班不在岗等问题。此次检查共发现问题线索17个，市纪委表示，纪检监察机关将对线索快查快办，一旦核实，坚决追究相关人员的责任，狠刹节日不正之风。

　　该负责人还表示，端午节期间，市纪委将继续发力，采取有力措施，加强节日期间的风气监督。（洛阳日报记者 李三旺 通讯员 薛浩平）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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