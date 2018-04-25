洛阳今年要建1000个电动汽车充电桩 看看您家附近有几个？

充电桩设施是电动汽车普及的重要保障，昨日，我市召开充电桩建设协调推进会，对我市中心城区电动汽车充电桩规划建设情况进行通报。《洛阳晚报》记者从会上了解到，市发改委对今年充电桩建设进行了分工，并明确时间节点。

充电桩设施是电动汽车普及的重要保障，昨日，我市召开充电桩建设协调推进会，对我市中心城区电动汽车充电桩规划建设情况进行通报。《洛阳晚报》记者从会上了解到，市发改委对今年充电桩建设进行了分工，并明确时间节点。

根据今年的重点民生实事工作方案安排，我市充电桩建设任务为1000个，由市发改委牵头，城投集团承建。

目前，市发改委结合各城市区停车位实际，对充电桩年度建设任务进行分工，并明确了时间节点。

城区8个中心区的充电桩建设年度任务分别为：涧西区260个，西工区220个，老城区100个，瀍河区80个，洛龙区360个，高新区50个，伊滨经开区20个，龙门园区10个，总计1100个，争取超额完成年度目标。

充电桩建设年度时间节点及具体任务分别为——

今年6月底前，完成全市汽车充电桩的手续批复，配合城投集团全面启动充电桩建设，建设完成300个充电桩；

10月1日前，完成充电桩建设任务500个，基本满足广大市民充电的基本需要；

12月底前，完成汽车充电桩建设任务200个，圆满完成全年民生实事任务，管理平台运行正常，我市充电网络初步形成。

记者从市发改委了解到，目前我市汽车充电桩项目可研编制工作已完成，汽车充电桩项目选址由城投集团牵头，分多小组同步与各城区对接。城投集团出资5000万元成立了项目公司——洛阳国花新能源科技有限公司，专注全市充电桩建设和运营工作。4月25日已勘察充电桩选址1462个(确认选址716个)。今年4月底至今，已开工建设44个充电桩，其中6个充电桩已经建设完成。（洛阳晚报记者 李砺瑾）