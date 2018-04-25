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好消息！洛阳人能领电子身份证了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-05-05 09:09

　　如今，需要实名认证的地方越来越多，如果出门忘带身份证，很可能坐不了车、办不成事儿。前不久，由公安部第一研究所可信身份认证平台(CTID)认证的电子身份证——居民身份证网上功能凭证亮相支付宝，在衢州、杭州、福州3个城市开始试点。这意味着，在这些城市，出门不带身份证也不用着急了。

　　尽管洛阳不是试点城市，但记者昨日体验发现，洛阳居民已可以申领电子身份证了。电子身份证有哪些功能？申领后如何用？跟记者一起了解一下吧。

　　体验：打开支付宝，“刷脸”成功即可领证

　　昨日，身为洛阳户籍居民的记者，仅用两分钟就成功申领到自己的电子身份证。如果您也想有自己的电子身份证，就跟着记者操作试试吧——

　　●第一步：登录手机支付宝客户端，点击右上角的“卡包”。

　　●第二步：进入“卡包”操作界面后，点击最下方的“证件”，进入“添加证件”页面，点击“身份证网证”一栏。

　　●第三步：页面显示进入人脸识别系统。系统提示，“将进入公安部第一研究所互联网+可信身份认证服务平台进行实人核验”，点击下方蓝色的“同意协议并申领”。

　　●第四步：根据页面提示，自己对着手机摄像头眨一眨眼睛，2秒后，系统提示“核验成功”，点击“完成”，即可看到自己的居民身份证网上功能凭证(即电子身份证)了。在电子身份证的下方，还同步生成了含有身份信息的二维码。

　　●第五步：点击该电子身份证上的蓝色“详情”小字，即可查看自己的姓名、身份证号。

　　功能：电子身份证即身份证的网络版

　　市公安局民警介绍，电子身份证又叫“网证”，简单来说，就是身份证的网络版。在适用电子身份证的场所，大家在办理线上、线下业务时，只需通过“网证+刷脸”模式即可完成身份认证，无须再携带实体身份证和留存身份证复印件，在办事方便快捷的同时，也可以有效降低身份证丢失、冒用的可能性。

　　从试点城市的情况来看，目前，电子身份证主要用于线上、线下政务服务以及酒店登记、交通出行等方面。警方介绍，未来，随着电子身份证的应用场所不断拓展，它将在寄快件、办银行卡、购物等更多领域派上用场。

　　警方透露，目前，我市尚未推出适用电子身份证的场所，随着电子身份证的试点工作逐渐成熟，相信要不了多久，其就能在全国大范围推广使用。

　　释疑：如果手机丢了，身份证会被盗用吗？

　　把身份证“装”进手机，如果手机丢了，身份证会被盗用吗？

　　记者联系支付宝客服了解到，这种可能性极小。因为，按照系统设置，退出电子身份证页面后，以后每次打开，都要先进行身份识别——刷脸或验证指纹，才能再次看到电子身份证。

　　值得一提的是，电子身份证申领后可以随时删除，如果觉得不想要了，点击身份证页面右上角的“…”，即可看到删除按键。待需要时，可再次申领。（洛阳晚报记者 智慧）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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