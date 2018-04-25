习近平总书记在纪念马克思诞辰200周年大会上的重要讲话在洛阳市各界引发强烈反响

昨日，纪念马克思诞辰200周年大会在北京人民大会堂举行。我市各界以各种形式收听收看纪念大会直播实况，聆听习近平总书记的重要讲话，共同缅怀马克思的伟大人格和历史功绩，重温马克思的崇高精神和光辉思想。

昨日，纪念马克思诞辰200周年大会在北京人民大会堂举行。我市各界以各种形式收听收看纪念大会直播实况，聆听习近平总书记的重要讲话，共同缅怀马克思的伟大人格和历史功绩，重温马克思的崇高精神和光辉思想。

大家纷纷表示，习近平总书记的重要讲话，高屋建瓴、视野宏大、思想深刻、内容丰富，是一篇光辉的马克思主义纲领性文献。迈进新时代，要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，真正把马克思主义这个看家本领学精悟透用好，更有定力、更有自信、更有智慧地坚持和发展新时代中国特色社会主义，奋力谱写决胜全面小康、让中原更加出彩的“洛阳篇章”。

“马克思主义理论犹如壮丽的日出，照亮了人类探索历史规律和寻求自身解放的道路，不仅深刻改变了世界，还深刻改变了中国。”河南科技大学马克思主义学院院长刘振江教授说，中国共产党就是用马克思主义武装起来的政党，中国共产党的探索更丰富与发展了马克思主义，开辟了举世瞩目的中国道路。

刘振江说，今天，中国特色社会主义进入新时代，当代共产党人以巨大的理论勇气和实践智慧，创立了习近平新时代中国特色社会主义思想，完成了马克思主义中国化的又一次伟大飞跃。作为高校马克思主义理论研究者，不断推进马克思主义理论尤其是习近平新时代中国特色社会主义思想进高校、进教材、进学生头脑，就是对马克思的最好纪念。

在市委党校校园，马克思的雕像庄严肃穆、引人哲思，提示着这是一座马克思主义学校，提醒着党员干部入校的目的是不断汲取马克思主义理论的精神养分。

4日上午，市委党校组织全体教职员工收听收看了纪念大会。市委党校马克思主义基础理论教研部教师陈元在接受采访时说，将一如既往聚焦主业主课，提高教学水平，帮助学员更加熟练掌握马克思主义立场、观点、方法，提高运用马克思主义基本原理解决实际问题的能力和水平。

“马克思主义经典著作蕴含和集中体现着马克思主义基本原理。”陈元说，大家要把读马克思主义经典当作一种生活习惯、当作一种精神追求，用经典涵养正气、淬炼思想、升华境界、指导实践。

市委党校马克思主义基础理论教研部教师张宝利说，“十三五”以来，市委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观和方法论，确立了加快推进“9+2”工作布局、加快实现“四高一强一率先”奋斗目标的发展战略。两年多来，洛阳经济社会发展的生动实践，雄辩地证明了这是符合洛阳实际的科学发展道路。

马克思毕生的使命就是为人民解放而奋斗。始终同人民在一起，为人民利益而奋斗，更是马克思主义政党同其他政党的根本区别。市发改委负责人表示，我们将始终坚持以人民为中心的发展思想，着力打好“三大攻坚战”，加快推进“9+2”工作布局，高标准办好民生实事，不断满足人民对美好生活的向往。

马克思主义是中国共产党人理想信念的灵魂。市委组织部研究室主任李江波表示，当前，我市正在全面推进“河洛党建计划”，以党的建设高质量保证经济社会发展高质量。作为一名基层党员干部，将更加自觉、更加刻苦地学习马克思主义，学习习近平新时代中国特色社会主义思想，做到深入学、持久学、刻苦学，带着问题学、联系实际学，努力当好新时代的答卷人。

青年时代，马克思就树立了为人类幸福而工作的志向。马克思与恩格斯写作《共产党宣言》时，尚不到30岁。“培养社会主义建设者和接班人是高校的根本任务。”洛阳理工学院马克思主义学院院长苗国强说，要聚焦强化马克思主义理论师资队伍建设、课程建设和实践教学，力争将思想政治理论课打造成学生真心喜爱、终生受益的课程，培养更多又红又专、德才兼备、全面发展的中国特色社会主义合格建设者和可靠接班人。

团市委书记王智说，洛阳广大青年的人生黄金期与实现“两个一百年”奋斗目标和洛阳“一小步、两大步”目标完全吻合。广大青年生逢其时，也重任在肩，既是追梦者，又是圆梦人。各级团组织将引导广大青年以青年马克思为榜样，勇做新时代弄潮儿，以青春之我、奋斗之我，为洛阳发展添砖加瓦。（洛阳日报记者 白云飞 李梦龙）