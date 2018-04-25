洛阳加开12趟临客 专为双休日服务

昨日，记者从铁路部门获悉，为服务双休日来洛游玩的游客，我市将加开12趟临客。开行日期为5月5日至6月10日的每个周六、周日，即5月5日、6日、12日、13日、19日、20日、26日、27日及6月2日、3日、9日、10日，确保来洛游客顺利乘车。

昨日，记者从铁路部门获悉，为服务双休日来洛游玩的游客，我市将加开12趟临客。开行日期为5月5日至6月10日的每个周六、周日，即5月5日、6日、12日、13日、19日、20日、26日、27日及6月2日、3日、9日、10日，确保来洛游客顺利乘车。

详细车次信息如下——

洛阳龙门站

●G9199次(郑州东—灵宝西)

●G9200次(灵宝西—商丘)

●G9205次(商丘—洛阳龙门)

●G9206次(洛阳龙门—郑州东)

●G9193次(商丘—洛阳龙门)

●G9194次(洛阳龙门—郑州东)

●G9195次(郑州东—洛阳龙门)

●G9196次(洛阳龙门—郑州东)

洛阳站

●K5360次

(洛阳—郑州)

●K5370次

(洛阳—商丘)

●K5359次

(郑州—洛阳)

●K5369次

(商丘—洛阳)

备注

具体运行时刻表请查询12306网站 (洛阳晚报记者 智慧 通讯员 刘鹏 黄奕辉 穆肃)