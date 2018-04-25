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洛阳市组织收听收看纪念马克思诞辰200周年大会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-05-05 09:04

　　昨日上午，纪念马克思诞辰200周年大会在北京人民大会堂举行，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发表重要讲话。在洛的市级领导班子成员在市会议中心集中收听收看。

　　纪念大会结束后，市委书记李亚就我市深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神提出要求。李亚指出，习近平总书记的重要讲话，通篇闪耀着马克思主义真理的光辉，是一篇马克思主义的纲领性文献，使我们对科学理论、“四个意识”、“四个自信”和“四个伟大”认识更加深刻、更加坚定。全市上下要把学习总书记重要讲话精神作为学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的重要内容，学深悟透、以知促行，坚持和发展马克思主义，在夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利中，不断谱写更加出彩的“洛阳篇章”。

　　李亚强调，学习马克思主义基本理论是共产党人的必修课。要深入学习《共产党宣言》等马克思主义经典著作，深刻感悟马克思主义真理力量，始终坚定马克思主义信仰。要熟练掌握马克思主义立场、观点、方法，不断提高马克思主义理论素养，提高运用马克思主义基本原理解决实际问题的能力和水平。

　　李亚指出，习近平新时代中国特色社会主义思想是马克思主义中国化最新成果，是21世纪马克思主义、当代中国马克思主义，是指引我们党和国家事业发展的战略体系。习近平新时代中国特色社会主义思想的形成、发展和广泛实践，雄辩地证明了科学社会主义的强大活力和历史必然性。要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，准确把握这一伟大思想的重大意义、科学内涵和精髓要义，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉用这一伟大思想领航导向。

　　李亚强调，在新时代坚持和发展马克思主义，关键是要不忘中国共产党人的初心和使命。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新发展理念，着力解决发展不平衡不充分问题，不断满足人民日益增长的美好生活需要。要把坚持和发展马克思主义同我们正在做的事情紧密结合起来，坚决打好“三大攻坚战”，切实抓好推动高质量发展的“七项重点工作”，着力推动全面从严治党向纵深发展。

　　李亚要求，各级党委(党组)理论学习中心组要专题学习习近平总书记重要讲话精神，以及《共产党宣言》等马克思主义经典著作。要围绕纪念马克思诞辰200周年、《共产党宣言》发表170周年，加大宣传力度，营造浓厚舆论氛围。要发挥好各级党校作用，加强对党员干部的理论培训，使广大党员干部把马克思主义这个看家本领学精悟透用好。

　　当日，我市各界以各种形式收听收看了纪念大会直播实况。（洛阳日报记者 白云飞）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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