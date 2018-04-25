预计洛阳企业今年再减税1.4亿元以上

近期，国家再推出7项减税措施，用以支持创业创新和小微企业发展。市税务部门预测，新政实施后，我市企业今年将再减税1.4亿元以上。

近期，国家再推出7项减税措施，用以支持创业创新和小微企业发展。市税务部门预测，新政实施后，我市企业今年将再减税1.4亿元以上。

市国税局有关负责人介绍，对我市企业影响较大的，是将享受减半征收企业所得税优惠政策的小型微利企业年应纳税所得额上限，从50万元提高到100万元，该政策的执行期限为今年1月1日至2020年12月31日。预计今年，将为企业新增减免企业所得税约2000万元。

该负责人说：“此次国务院7项减税政策中有6项涉及企业所得税，预计今年将给企业减负1.15亿元。”

市地税局有关负责人介绍，新政要求从本月起对纳税人设立的资金账簿按实收资本和资本公积合计金额征收的印花税减半，对按件征收的其他账簿免征印花税，预计这一政策今年将为我市企业减负1800万元。

市税务系统测算，新政今年将总计为我市企业再减税1.4亿元以上。（洛阳晚报记者 郭飞飞 通讯员 贾浏晖 王朝）