初二学生中招生物、地理考试取消了？听专业人士怎么说……

“原定于6月27日举行的初二学生中招生物、地理考试取消了！”昨日，一则重磅消息引发诸多关注。这是真的吗？

《洛阳晚报》记者求证发现，消息来源于一份网上流传的文件《河南省教育厅办公室关于暂缓将生物、地理纳入全省中招考试科目的通知》。

这份落款为“河南省教育厅办公室”的(2018)279号文件显示：“鉴于目前全省城乡、区域和学校之间办学条件极不平衡，施考条件参差不齐等因素，经研究决定，暂不将生物、地理学科纳入全省中招统一考试科目。”

“我们确实下发了这份文件，但并不是说全省各个地市都不考这两科了。”昨日，《洛阳晚报》记者联系上了省教育厅基教二处相关负责人，对方表示，这份文件是省教育厅5月3日印发的。

在此之前，我省曾按照国家考试招生制度改革的有关要求，制定、下发了一系列推进高中阶段学校考试招生制度改革文件，并明确要求从2016年入学的初一年级新生开始，将生物、地理纳入初中学业水平考试(中招考试)科目。

近期，省教育厅多次接到部分地市教育行政部门和初中学校反映，因各地初中办学条件差距较大、考试安全难以保障等因素，建议暂缓将生物、地理两科纳入全省中招统一考试科目。

为稳妥推进我省中招考试改革，省教育厅日前根据《教育部办公厅关于做好高考综合改革基础条件评估工作的通知》精神，围绕初二生物、地理两科课程开设情况，教师队伍建设，考试保障能力建设等方面，客观地对生物、地理开考的基础条件进行了座谈、调研、论证，发现在全省范围内，这两科的施考条件参差不齐，主要有以下几个方面：部分学校生物、地理两科教师数量尚短缺；考试组织难度较大，考试涉及初二、初三两个年级，考生需集中到县城参加考试(考点都设在县城)，部分地方难以满足初二、初三年级住宿需求；全省标准化考场目前暂难以满足新增考生的考试需求。

“今年初中二年级考生比初中三年级多了15万人，全省需再安排5000个左右的考场，标准化考场难以按期建好并投入使用。省教育厅研究决定，今年暂不将这两科纳入全省中招统一考试范围，不过各地可根据课程开设情况，自主确定这两科的评价方式和结果使用办法。”该负责人说。

对于2017年入学的初一学生中招是否考这两科，该负责人表示，目前尚未确定，我省会按照国家有关要求并结合我省具体情况，适时将两科纳入中招考试科目。因此，要求各地按照国家和省义务教育课程方案要求，加强这两科的教师配备，落实课程课时，保障正常教学需求。

那么，我市初二考生今年中考是否还考这两科？如果今年不考，这批考生明年初三中考时会不会考呢？市教育局相关负责人表示，目前，我市尚未收到省教育厅正式下发的文件，待收到文件后，会第一时间根据文件精神拟定细则，届时将通过《洛阳晚报》公布。（洛阳晚报首席记者 焦琳）