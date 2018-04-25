洛阳有人在菜园里种这种花 还惊动了警察……

娇艳的花瓣、金黄的花蕊、翠绿的植株……草长莺飞的5月，大街小巷随处可见盛开的花朵。然而，有些植物因为花朵暴露了自己的“身份”——近日，我市警方收到一名网友的微博举报称，发现有人在菜园中种罂粟。

罂粟(图片由警方提供)

娇艳的花瓣、金黄的花蕊、翠绿的植株……草长莺飞的5月，大街小巷随处可见盛开的花朵。然而，有些植物因为花朵暴露了自己的“身份”——近日，我市警方收到一名网友的微博举报称，发现有人在菜园中种罂粟。

根据举报的地点，市公安局立即通知孟津警方核实处理。民警在位于孟津县城关镇城东村附近的一处菜园中，发现了5棵盛开的罂粟。而对于种植罂粟的原因，当事人的回答也让人哭笑不得：“这花好看，看着养眼！”民警向其讲解了禁止种植的相关规定，进行批评教育后，当场铲除所有植株。

除了菜园，还有人把罂粟种在了小区内、阳台上……从4月至今，我市警方通过辨认花朵，铲除了不少非法种植的罂粟。

面对警方，有些种植者表示，自己知道罂粟可制毒品，但是种植纯粹是为了赏花，而且只种一两棵，数量很小，不会有危害。

对此，警方明确表示，在我国，未经国家有关部门批准，一律禁止种植罂粟，情节严重者还可能被拘留，甚至触犯刑法。

眼下正是罂粟开花的时节，警方提醒，如果您看到它们，可直接拨打110举报。（洛阳晚报记者 智慧 通讯员 程昊）