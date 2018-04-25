洛阳城市中轴线上将添一个文化地标区

日前，市城乡规划委员会2018年第五次会议审议并原则通过了《洛阳市文博广场设计方案》。位于洛阳博物馆周边区域的文博广场，将打造成为中心城区的绿心、文心、轴心。

文博广场效果图(资料图片)

日前，市城乡规划委员会2018年第五次会议审议并原则通过了《洛阳市文博广场设计方案》。位于洛阳博物馆周边区域的文博广场，将打造成为中心城区的绿心、文心、轴心。

1 文博广场将成文化地标区

文博广场南起隋唐城遗址植物园胜利渠，北至牡丹桥头，西起隋唐城路，东至聂泰路，面积约422亩。

该广场将把洛阳博物馆、洛阳广电中心、规划展示馆和隋唐城遗址植物园有机结合在一起，对我市的历史、现在、未来进行全景展示。未来，文博广场将用绿地、广场、场馆等元素，营造重要的空间节点，成为城市中轴线上的文化地标区。

2 隋唐城遗址植物园增设北门

按照规划，在文博广场的东北角，靠近牡丹桥南头处设计绿地游园，并在园内设置广场、步道、花架、公厕等便民服务设施。

洛阳博物馆和洛阳广电中心之间，将新建银杏大道，成为文博广场的南北轴线。银杏大道两侧行道树选用银杏等乔木，并设置林荫停车场。

在文博广场的规划中，一个重要项目就是增设隋唐城遗址植物园北门，与银杏大道形成对景。该门以子母阙为造型，两侧设置游客中心。进入北门后，设计石拱桥与植物园内部道路相连。

3 聂泰路将打通

按照该规划，我市计划实施聂泰路向北打通工程，实现与牡丹桥直接连通，分流隋唐城路的交通流。

目前，聂泰路向北已修建至洛阳博物馆东北角，长1.7公里，距北侧滨河南路口0.6公里。考虑现状聂泰路为双向4车道，通行能力较低，本次将拆除聂泰路中央分隔带,将道路断面改扩建为双向6车道。

在计划打通聂泰路的同时，近期我市将先行打通洛阳博物馆北侧内部路，缓解交通压力。

4 市民游玩将添新去处

绿地游园：在文博路与隋唐城路交叉口规划绿地游园。该游园设计半圆形迎宾广场，广场上设置花坛，种植油松，配置景石。游园周边为疏林草地，种植百日红、海棠、木槿等。

百姓舞台：在洛阳广电中心南侧，建设一处休闲广场和百姓舞台。广场采用透水砖铺设，方便市民群众开展休闲活动。广场南侧建造户外舞台，设置化妆间、更衣间等配套服务设施，为群众日常开展广场演出提供场所。

阳光草坪：按照规划，文博广场将保留现有博物馆前的草坪，并铺设园路、设置小广场，方便游人游玩。同时，在规划展示馆南侧，也将设置草坪和游园，形成开阔绿地景观，方便市民日常游玩和观景。（洛阳晚报记者 连漪）