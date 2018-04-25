洛阳天气：今日立夏 最高温度26℃

今天阴天有阵雨，局地有短时强对流天气，偏南风3级转偏北风4级左右，气温15℃到26℃。明天全区阴天有小到中阵雨或雷阵雨，局部伴有短时强降水等强对流天气，偏北风4级左右，气温15℃到23℃。

春光易逝，不知不觉间，春天就悄无声息地过去了，扑面而来的是初夏的气息，蔷薇、石榴花开正艳。

今天是二十四节气之立夏，这是夏天第一个节气。立夏之后，气温明显升高，日照时间变长，雷雨天气增多，农作物进入生长旺季，树叶也繁茂起来。

俗话说“吃了立夏饭，一身短打扮”，但在我市街头巷尾，不少人还没吃立夏饭就已经穿上了短袖、短裤。

说起立夏饭，在记者的老家有这样一个习俗，即立夏当天早上要吃立夏馍。这个馍有来头，是春节时蒸的馍，母亲特意留下的。等到立夏这一天，母亲把馍掰成小块儿在水里泡软，再添些面，加入鸡蛋、葱花等，放进锅里用油煎炒，香喷喷的立夏馍就出锅了。说是立夏馍，其实叫立夏饼更合适，因为立夏馍的形状是饼状。

为何要吃立夏馍呢？夏季天气炎热，影响胃口，人们在这个季节容易变瘦，民间传说吃了立夏馍可防热抗暑、消夏除灾，不然苦夏容易生病。记者一上初中就离开了家，一直到大学毕业参加工作，再也没有吃过母亲做的立夏馍。

如今，生活水平提高了，人们肚里的油水多了，减肥还来不及，怎么会担心变瘦呢？立夏吃立夏馍的习俗在家乡日渐式微，但立夏馍的滋味已成为一种家乡的味道长留在记者的记忆里。

立夏，其实并不意味着“入夏”。立夏时节，我国南北气温差异较大，且同一地区波动频繁。在这个时节，大家在饮食方面最好以低脂、低盐的清淡食物为主，多吃一些维生素含量高的蔬菜、水果，保持良好心态，避免暴喜暴怒伤及心阳，老年人更应注意预防气血瘀滞和心脏病的发作。

今天周六，让我们一起来看看天气是否适合出门。市气象台预报，今天阴天有阵雨，局地有短时强对流天气，偏南风3级转偏北风4级左右，气温15℃到26℃。明天全区阴天有小到中阵雨或雷阵雨，局部伴有短时强降水等强对流天气，偏北风4级左右，气温15℃到23℃。这两天老天的脾气有些暴躁，请您出门时记得带上雨具。祝您双休日愉快！(洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 禹东晖)