洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

5月5日至6月10日 洛阳铁路部门加开12趟周末临客
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-05-04 17:32

　　洛阳网讯  进入5月，利用周末外出旅行的游客增加。今日，记者从洛阳火车站获悉，5月5日至6月10日期间，为满足游客出行，洛阳铁路部门将加开周末临客12趟，其中洛阳龙门站8趟、洛阳站4趟。

　　洛阳龙门站

　　G9199(郑州东-灵宝西)、G9200(灵宝西-商丘)、G9205(商丘-洛阳龙门)、G9206(洛阳龙门-郑州东)、G9193(商丘-洛阳龙门)、G9194(洛阳龙门-郑州东)、G9195(郑州东-洛阳龙门)、G9196(洛阳龙门-郑州东)

　　洛阳站

　　K5360(洛阳-郑州)、K5370(洛阳-商丘)、K5359(郑州-洛阳)、K5369(商丘-洛阳)

　　据了解，此次加开的12趟周末临客，开行时间均为5月5日、6日、12日、13日、19日、20日、26日、27日；6月2日、3日、9日、10日。

　　铁路部门提醒广大旅客：周末期间，旅客请提前到车站换取纸质车票，按引导接受安全检查，确保出行的安全与顺利。临客具体开行车次和日期请以12306网站和车站公告为准，以免耽误行程。(记者 郭瑛 通讯员 刘鹏 黄奕辉 穆肃)
[ 责任编辑：史戎戎]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]走路防病、抗癌！但这样走路锻炼等于白走
  • ·[健康]很多人以为用不用牙线都无所谓，其实.....
  • ·[健康]假如五年不刷牙，你的牙会怎么样？
    		•
    球场“老男孩” 好身板好心态
    球场“老男孩” 好身板好心态
    球场“老男孩” 好身板好心态
        近日，记者见到王健辉老人时，他正在洛龙区安乐镇狮子桥村的操场上打篮球。带球奔跑、三步上篮、跳起投篮…...
  • ·云泽和他的“室内园林”
  • ·那些“碰瓷”的猫 后来都怎么样了
  • ·五一出游避开大热景点 古城风情一样赞
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳文博广场 ： 打造中轴线上文化地标区
  • 洛阳兴洛湖公园路灯基座这4个篆字谁认...
  • 道路交通事故处理新规本月起实施 看...
  • “牡丹13号”盾构机开粉丝会 最大粉...
  • 桐树花海靓山村
  • 《洛阳市河长巡查制度》出台 各级河...
  • 王敬林主持召开市四大班子秘书长2018...
  • 中信重工交出高质量发展成绩单
  • 智能健康产业园土地平整已经完成 预计...
  • 洛阳丰李镇近千亩芍药盛开
    		•
    百姓呼声
    古城快速路金城寨街以东段计划10月份通车
    隋唐城遗址植物园于4月29日起恢复免费入园
    精彩图片
    洛阳一过街天桥成风景
    为博患病老伴儿一笑 洛...
    洛阳文博广场 ： 打造...
    月季花开迎夏来
    精彩热帖

    生生不息

    洛浦秋风园赏花

    青春舞曲

    牡丹盛开蝶飞舞
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605