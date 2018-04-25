5月5日至6月10日 洛阳铁路部门加开12趟周末临客

今日，记者从洛阳火车站获悉，5月5日至6月10日期间，为满足游客出行，洛阳铁路部门将加开周末临客12趟，其中洛阳龙门站8趟、洛阳站4趟。

洛阳网讯 进入5月，利用周末外出旅行的游客增加。今日，记者从洛阳火车站获悉，5月5日至6月10日期间，为满足游客出行，洛阳铁路部门将加开周末临客12趟，其中洛阳龙门站8趟、洛阳站4趟。

洛阳龙门站

G9199(郑州东-灵宝西)、G9200(灵宝西-商丘)、G9205(商丘-洛阳龙门)、G9206(洛阳龙门-郑州东)、G9193(商丘-洛阳龙门)、G9194(洛阳龙门-郑州东)、G9195(郑州东-洛阳龙门)、G9196(洛阳龙门-郑州东)

洛阳站

K5360(洛阳-郑州)、K5370(洛阳-商丘)、K5359(郑州-洛阳)、K5369(商丘-洛阳)

据了解，此次加开的12趟周末临客，开行时间均为5月5日、6日、12日、13日、19日、20日、26日、27日；6月2日、3日、9日、10日。

铁路部门提醒广大旅客：周末期间，旅客请提前到车站换取纸质车票，按引导接受安全检查，确保出行的安全与顺利。临客具体开行车次和日期请以12306网站和车站公告为准，以免耽误行程。(记者 郭瑛 通讯员 刘鹏 黄奕辉 穆肃)