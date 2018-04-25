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河南省教育厅：暂缓将生物、地理纳入全省中招考试科目
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网综合 2018-05-04 16:45

　　今日，省教育厅官网发布《河南省教育厅办公室关于暂缓将生物、地理纳入全省中招考试科目的通知》，详细内容如下：

　　河南省教育厅办公室

　　关于暂缓将生物、地理纳入全省中招考试科目的通知

　　各省辖市、省直管县(市)教育局：

　　为贯彻落实党的十九大精神，按照国家考试招生制度改革的有关要求，我省制定下发了一系列推进高中阶段学校考试招生制度改革文件，并明确要求从2016年入学的初一年级新生开始，将生物、地理纳入初中学业水平考试(中招考试)科目。依照《教育部办公厅关于做好高考综合改革基础条件评估工作的通知》精神，坚持稳中求进工作总基调，为稳妥推进我省中招考试改革，近期，我省围绕初中学校生物、地理两科课程开设情况、教师队伍建设、考试保障能力建设等方面，客观认真对两科开考有关基础条件进行调研论证。鉴于目前全省城乡、区域和学校之间办学条件极不平衡，施考条件参差不齐等因素，经研究决定，暂不将生物、地理学科纳入全省中招统一考试科目，并提出以下意见：

　　一、各地要高度重视生物、地理学科的教育教学工作，切实加强对初中学校课程实施情况的督导检查。各初中学校要严格按照国家和省义务教育课程方案要求，落实生物、地理课程的课时，加强教师配备，完善设施设备，保障两科正常教学需求。我省将按照国家有关要求，结合本省情况，适时启动将生物、地理纳入中招考试科目。

　　二、各地可自主确定两科评价方式和结果使用办法，并将方案报省教育厅备案。

　　三、各地要广泛宣传中招改革政策，及时回应社会关切，解疑释惑，凝聚共识，营造全社会共同关心支持中招考试改革的良好氛围。

　　河南省教育厅办公室

　　2018年5月3日
[ 责任编辑：史戎戎]
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