河南省教育厅：暂缓将生物、地理纳入全省中招考试科目

今日，省教育厅官网发布《河南省教育厅办公室关于暂缓将生物、地理纳入全省中招考试科目的通知》，详细内容如下：

河南省教育厅办公室

关于暂缓将生物、地理纳入全省中招考试科目的通知

各省辖市、省直管县(市)教育局：

为贯彻落实党的十九大精神，按照国家考试招生制度改革的有关要求，我省制定下发了一系列推进高中阶段学校考试招生制度改革文件，并明确要求从2016年入学的初一年级新生开始，将生物、地理纳入初中学业水平考试(中招考试)科目。依照《教育部办公厅关于做好高考综合改革基础条件评估工作的通知》精神，坚持稳中求进工作总基调，为稳妥推进我省中招考试改革，近期，我省围绕初中学校生物、地理两科课程开设情况、教师队伍建设、考试保障能力建设等方面，客观认真对两科开考有关基础条件进行调研论证。鉴于目前全省城乡、区域和学校之间办学条件极不平衡，施考条件参差不齐等因素，经研究决定，暂不将生物、地理学科纳入全省中招统一考试科目，并提出以下意见：

一、各地要高度重视生物、地理学科的教育教学工作，切实加强对初中学校课程实施情况的督导检查。各初中学校要严格按照国家和省义务教育课程方案要求，落实生物、地理课程的课时，加强教师配备，完善设施设备，保障两科正常教学需求。我省将按照国家有关要求，结合本省情况，适时启动将生物、地理纳入中招考试科目。

二、各地可自主确定两科评价方式和结果使用办法，并将方案报省教育厅备案。

三、各地要广泛宣传中招改革政策，及时回应社会关切，解疑释惑，凝聚共识，营造全社会共同关心支持中招考试改革的良好氛围。

河南省教育厅办公室

2018年5月3日