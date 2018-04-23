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邀您来当民间河长 一起关爱家门口的河渠
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-05-04 12:56

　　邀您来当民间河长，一起关爱家门口的河渠。昨日，《洛阳晚报》记者从市河长制办公室获悉，我市印发《洛阳市河长制民间河长工作实施办法》，邀请热心保护水资源、水环境的市民来当民间河长，一同参与到我市河湖渠的日常管理中来。

　　民间河长在日常巡查河湖渠时，要对河湖渠岸及河湖渠面各类问题进行监督，确保无垃圾、无违章建筑、无污水直排、无杂草、无漂浮物、无淤塞、无违法电捕、无非法采砂、无非法排污等。同时，还要参与治水项目建议和监督落实情况等工作，收集及反映市民意见。

　　若您的年龄在18岁至65岁，身体健康，生活或工作在河湖渠周边，热心环保公益事业、富有志愿服务精神，可与所在县(市)区河长办联系，进行报名。相关部门审定后，将为您颁发聘任证书。民间河长任期为两年，任期内表现优异者将获表彰。（洛阳晚报记者 李雨璐 通讯员 黄亚文 郭云飞 实习生 段婉璐）
[ 责任编辑：马佳佳]
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