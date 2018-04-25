“洛阳市第四批文物保护单位”之杨体锐烈士墓

几株老槐，数丛灌木，一排翠柏。树林荫翳下，10多通墓碑肃然而立，正中一通上书“杨体锐烈士之墓”，几个大字苍劲有力。杨体锐，辛亥革命志士，豫西讨袁军总司令，1913年就义于开封 ，年仅21岁。他是孟津县小浪底镇班沟村人 ，他的墓就在班沟村北的山岭上。

杨体锐烈士墓

几株老槐，数丛灌木，一排翠柏。树林荫翳下，10多通墓碑肃然而立，正中一通上书“杨体锐烈士之墓”，几个大字苍劲有力。

杨体锐，辛亥革命志士，豫西讨袁军总司令，1913年就义于开封 ，年仅21岁。他是孟津县小浪底镇班沟村人 ，他的墓就在班沟村北的山岭上。

进步青年，响应革命

清光绪十八年(公元1892年)，杨体锐出生于班沟村一仕宦人家，其父杨秉宣曾任咸阳县知事。

清宣 统元 年(公元 1909年)，17岁的杨体锐考入开封陆军小学。面对考题《贵军人论》，他的破题气势磅礴、文采飞扬：“权国家之兴隆，保社稷之安宁，必曰军人乎！其强则长国威，而弱则损国气，此古之大较然也。”

在陆军小学，杨体锐接受了孙中山资产阶级民主革命思想。1911年，武昌起义爆发，胜利消息传来，杨体锐激动万分，当即奔赴陕西，参加了张钫领导的秦陇复汉军，一年后被任命为模范团大队长。

辛亥革命的胜利果实被袁世凯窃取。袁世凯当上中华民国临时大总统后，强化独裁统治，妄图发动内战，孙中山看清了其反动面目，主张武装反袁，于是多地宣布独立，成立讨袁军，史称“二次革命”。

1913年，赞成讨袁的杨体锐被选送至南京陆军军官预备学校学习。到南京后，他拜访了江苏讨袁军总司令黄兴，介绍河南形势，提出反袁建议， “黄兴感其胆识过人，特别器重，当即委以豫西讨袁军总司令职务”。黄兴还交给杨体锐一个任务，要他和谢楚材返回河南，策动镇嵩军和白朗义军，从侧后方攻击袁军，为南方讨袁军北进开辟道路。

烈士遗像

内奸出卖，开封就义

当时，河南都督为张镇芳，此人为袁世凯的表弟兼心腹。为了维护表哥的统治，张镇芳在河南大肆捕杀革命党人和进步学生。就是在这样的血雨腥风中，杨体锐和谢楚材回到豫西，四处联络革命党人，积极策动镇嵩军和白朗义军。

不料内奸出现，杨、谢二人的行踪暴露，袁世凯密令镇嵩军首领刘镇华就地捉拿。

谢楚材认识刘镇华，两个人关系还不错。他去找刘镇华打探消息，刘镇华先发制人： “我奉命捉拿革命党人，你知道哪里有革命党人吗？”

话里分明藏刀，谢楚材匆忙告辞，和杨体锐商量后决定即刻南下，离开豫西。

两个人赶到洛阳，却天降大雨，火车停开。无奈，两个人返回孟津，刘镇华派骑兵追踪而至，谢楚材逃脱，杨体锐被捕。

在押送洛阳途中，士兵为杨体锐的革命气概所感动，暗示他可以逃走。杨体锐朗声一笑： “事情已经败露，就应为事业献出生命。大义所至，我怎能贪生怕死连累你们呢？”

在洛阳受审后，杨体锐被送至开封。面对严刑，他大义凛然： “袁世凯阴谋复辟帝制，残杀革命志士和无辜百姓，天怒人怨，全中国反对帝制、拥护共和的人都是我的同谋！”

1913年8月4日，年仅21岁的杨体锐英勇就义，其遗体由弟弟杨学易运回班沟老家安葬。

烈士遗书影印件（两边为当时名流题词）

家书幅短，英雄气长

在班沟采访，记者见到了临刑前杨体锐写给祖父母的遗书，读来让人潸然泪下： “孙罪孽深重，祸遭杀身。二老年经七旬，未能奉养告终，徒唤奈何！惟孙媳王氏，素性贤孝，二老常夸，今忽遭此恶报，孙实不愿其守，年太稚，来日方长，若令终守，不亦太伤人道乎……吾母病，仍可令其在吾外婆家长养。家中深望吾哥料照。学易可与吾四叔做活。吾伯多病，不必过于多萦家务。家中万不可过于哀痛。人固有一死，此死固孙所乐……孙由府至省，毫无所苦，即死时亦茫然无知，并不受罪。别言不叙，此请，合家勿哀。”

儿女情深！英雄气长！铮铮侠骨！寸寸柔肠！孝心可鉴的杨体 锐！ 有血 有肉 的杨 体锐 ！豪气干云的杨体锐！视死如归的杨体锐！

告别班沟已是正午，杨体锐烈士墓周围菜花结籽，槐花飘香，间或一声山鸡鸣叫，清亮辽远。于田园风光中，记者脑中一直闪现的，是烈士年轻、刚毅的面容和牺牲后冯玉祥的题词“碧血丹心”。（洛阳晚报记者 陈旭照 文/图）