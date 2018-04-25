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信阳小伙儿是个“洛阳迷” 探索VR技术展现魅力洛阳
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-05-04 09:28

　　詹一凡(右)在为客户介绍公司业务

　　戴上VR眼镜，随着头部上下左右转动，眼前的风景随之变化，如身临其境……日前，在洛阳理工学院大学科技园内的洛阳卓凡科技文化有限公司(以下简称卓凡科技)，记者被VR全景沉浸式技术吸引。

　　“VR全景沉浸式技术展示的场景逼真，能够实现720°观景体验……”作为卓凡科技创始人之一、24岁的詹一凡介绍起VR领域的相关技术头头是道。

　　2014年，詹一凡和同学在没有启动资金、缺少从业经验的情况下，开始尝试制作无人机航拍视频。当年年底，他们制作的无人机航拍宣传片《换个角度看洛阳》走红网络，引起航拍界业内人士关注。后来，他的团队由最初的几个人扩大到12人，大部分是90后。

詹一凡（左一）在展示航拍技术。图片由受访者提供

　　在一次技术交流中，詹一凡和团队成员体验了VR技术(虚拟现实技术，它利用计算机生成一种模拟环境，使用户具有身临其境的沉浸感)，有了将无人机航拍与VR技术结合的想法。经过努力，他们独创了VR矩阵拍摄技术、VR无缝拼接技术等，掌握了多项拥有自主知识产权的VR技术。

　　从2016年至今，卓凡科技先后承接了创建“汽车之家”全景智能展厅、哈尔滨VR党史教育馆等项目。在为“汽车之家”制作全景智能展厅时，公司12名成员在两个月内走访了广东、海南、河北等6省近2000家汽车4S店，完成了近2万个场景点的拍摄与制作，得到了客户的高度认可，如今他们承接的项目遍布全国30多个省市。

　　“目前，我们正在为一家要到国外参会的北京企业制作宣传片，用的就是VR全景沉浸式技术。”詹一凡说，他们专注于VR全景沉浸式内容创作与营销推广，在VR领域，其团队的拍摄、后期拼接技术达到了国内领先水平。

　　尽管家在信阳，但在洛阳多年的求学经历，让詹一凡成为“洛阳迷”。

　　“未来，我们要把洛阳通过VR这一崭新的宣传方式呈现出来，大家足不出户，只需一副VR眼镜扫二维码，就能体验洛阳的美景。”詹一凡说，目前，卓凡科技正在参加外交部举办的一项VR作品评选活动，他们提交的作品《这就是中国》已经入围，其中就包含对洛阳的推介，若成功入选，该作品将走出国门，魅力洛阳也将向世界展示。（记者 郭瑛 文/图）
[ 责任编辑：史戎戎]
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