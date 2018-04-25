深圳市小品话剧团是一个颇为特别的剧团，他们相当一部分演员由普通市民兼职，演出融合了话剧、小品、脱口秀、歌舞等多种形式，排演的节目屡获大奖，系列话剧《军哥剧说》演出时一票难求。该团的灵魂人物之一— —“军哥”李学军，其实是咱洛阳人。洛阳“广电小品戏剧周”今日开幕，回到家乡的李学军和他的团队在6天时间里会带来6场精彩演出。

演出剧照（图片由主办方提供）

深圳市小品话剧团是一个颇为特别的剧团，他们相当一部分演员由普通市民兼职，演出融合了话剧、小品、脱口秀、歌舞等多种形式，排演的节目屡获大奖，系列话剧《军哥剧说》演出时一票难求。该团的灵魂人物之一— —“军哥”李学军，其实是咱洛阳人。洛阳“广电小品戏剧周”今日开幕，回到家乡的李学军和他的团队在6天时间里会带来6场精彩演出。

恋家乡：地地道道洛阳人，家乡的包容让他开阔眼界

留着山羊胡，穿着白色的麻质衬衣，浑身散发着浓浓的文艺气息，这是李学军给记者留下的第一印象。 “其实走上文艺道路是机缘凑巧，本来我应该在大学教书，或者在政府机关工作。”李学军笑着说。

李学军是地地道道的洛阳人，父亲老家在老城，母亲老家在邙山，他在涧西度过了人生的前18年。 “当时的洛阳和我的第二故乡深圳很像，是一座移民城市，身边同学有的老家在上海，有的在辽宁，有的在四川。”李学军说，在那个信息尚不发达的年代，这些来自五湖四海的“新洛阳人”让他开阔了眼界，也在他的心田种下了出去闯一闯、看一看的种子。

在李学军的记忆中，因为洛阳的大型企业和科研院所很多，所以形成了尊重科研工作者、尊重工匠的浓厚风气。他说，每次回来和老同学们聊天，都能感觉到这种风气至今还在延续。

闯深圳：机缘凑巧走上文艺道路，用小品弘扬正能量

1987年，李学军考上中国青年政治学院，离开了洛阳。在大学里，他研修青年团队组织与青年行为心理专业。 “按照绝大多数校友的人生轨迹，毕业后应该进入其他高校从事团委工作，或进入政府机关，我刚开始确实是这么走的。”李学军说。

大学毕业之后，李学军先到郑州一所大学做辅导员，随后又到工商局工作，后来投入下海的大潮。1998年，他和妻子前往深圳打拼。

在深圳，李学军干过销售工作，当过总经理助理等，都和文艺不搭界。 “一次偶然的机会，我加入了一个业余合唱团，团里有一个深圳电视台的编导，邀请我到节目录制现场当观众。”他说。

由于声音条件好、语言表达能力强，他从观众变成特邀嘉宾，后来成为电视台工作人员，又从剧务、编导走向台前，成为脱口秀节目《魔方舞台》的主持人。 “这一切来得太梦幻了，只有在深圳这片神奇的土地上才会有这样神奇的事情发生。”李学军感叹，他进入文艺圈之后，结识了许多圈内朋友。

和“深派小品”著名导演邸叙然的合作对李学军有着至关重要的影响，俩人共同开创了《军哥剧说》系列演出。该演出形式独特，融合了话剧、小品、脱口秀、歌舞等多种形式。李学军用脱口秀来阐述主题，再用其他形式来展现和诠释主题。 “在我们的节目设计中，和观众的互动非常重要，只有让观众参与进来，才能用真情打动他们。”他说。

李学军的作品大多数展现改革开放以来深圳的城市变迁，讲述普通人的故事，演出几乎场场爆满。 “回到家乡，我有一个心愿，就是为洛阳打造一部展示时代风采的精品剧目。现在，我正和洛阳广播电视台积极沟通，希望早日实现这一心愿。”他说。

送福利：关注“微动洛阳”，就有机会免费获得门票

此次洛阳“广电小品戏剧周”活动，由中共深圳市罗湖区委宣传部、中共洛阳市委市直工委、洛阳广播电视台主办，门票将通过多种渠道向市民免费发放。

演出剧目演出时间

《水墨中国》 5月4日20时

《剧说成功》 5月5日20时

《剧说温暖》 5月6日20时

《净化论》 5月7日20时

《剧说沟通》 5月8日20时

《剧说爱情》 5月9日20时

演出地点均为洛阳广播电视台1号演播厅

晚报读者可关注微信公众号“微动洛阳”(weidongluoyang)，在主页面点击自定义菜单“赠票活动”，文后留言注明个人联系方式，就有机会获得演出门票。此外，也可从洛阳网、洛阳百姓云平台等处获取演出门票。（ 洛阳晚报记者 潘立阁）