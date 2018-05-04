为进一步密切联系群众，畅通群众信访渠道，解决群众合理合法诉求，现将洛阳市各县(市)区领导短信接访手机号码再次公开发布。短信接访手机只接收短信，不接听电话。
关于再次公布洛阳市各县(市)区领导同志短信接访手机号码的通告
为进一步密切联系群众，畅通群众信访渠道，解决群众合理合法诉求，现将洛阳市各县(市)区领导短信接访手机号码再次公开发布。短信接访手机只接收短信，不接听电话。请您在发送短信时写明姓名、联系方式、家庭住址、身份证号码和主要诉求等相关内容。通过手机短信受理的信访事项将严格按照《信访条例》及有关规定予以办理。
中共洛阳市委
洛阳市人民政府
信访局
2018年4月25日
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