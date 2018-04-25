为博患病老伴儿一笑 洛阳七旬老人广场扮美猴王

2日下午，在周王城广场，当70岁的关正南再次表演起拿手绝活— —扮演孙悟空时，围观群众纷纷叫好，1岁多的小观众王程宇更是奶声奶气地喊关正南“猴爷爷”。关正南说，他的表演不仅让患病的老伴儿很开心，也给大家带来了欢乐，他很知足。

关正南在周王城广场扮演孙悟空

身穿黄色僧衣，腰系橘色短绳，伴着音乐，一会儿抓耳挠腮，一会儿上蹿下跳，间或吹根“毫毛”，舞起“金箍棒”……

2日下午，在周王城广场，当70岁的关正南再次表演起拿手绝活— —扮演孙悟空时，围观群众纷纷叫好，1岁多的小观众王程宇更是奶声奶气地喊关正南“猴爷爷”。

关正南说，他的表演不仅让患病的老伴儿很开心，也给大家带来了欢乐，他很知足。

表演很偶然 在舞伴的建议下他开始练习表演

关正南年轻时在开封当过7年兵，是所在部队的文艺骨干，会打快板会跳舞，1971年来到洛阳，2008年退休。

3年前，关正南开始跟别人在周王城广场学跳广场舞。一个偶然的机会，舞伴王泉欣发现关正南跳舞时，抓耳挠腮的样子活似孙悟空，于是建议他买套道具试试表演。

关正南本就喜爱《西游记》，随口能背出里面的大段文字。2015年秋天，他和老伴儿在老城花300元买了套表演道具，包括整套“孙悟空”的服装、面具，还有一根“金箍棒”，他开始练习扮演孙悟空。

后来，他还买来《西游记》影碟反复观看，对着镜子练习，还请老伴儿当观众，时常逗得老伴儿哈哈大笑。

表演很精彩 有人被吸引过来，扮“猴子”为他伴舞

2日下午，伴着《敢问路在何方》的音乐，关正南换上表演服，舞起“金箍棒”，赢得观众叫好，甚至引来一只“猴子”伴舞。

这只“猴子”的扮演者名叫李治琴，今年56岁，平日也喜欢跳舞。她说，看到关师傅的表演很精彩，正好自己也带了“猴子”面具，没跟关师傅打招呼就在一旁表演起来。现场顿时热闹起来，这边“孙悟空”舞着“金箍棒”，那边“猴子”扭着腰，观众纷纷鼓掌。

家住涧西区七里河附近的刘老太太和老伴儿看到关正南的 表演 后，不住 地称 赞：“像，真像！”观众李先生则称关正南是“洛阳‘美猴王’”，他说，自己这两年看过不少人扮孙悟空，就数关正南的表演最有味道。

关正南每次表演，他的老伴儿（左）都会在一旁观看

表演很随性 有规矩但没套路

为让大家感到表演有新意，关正南扮演孙悟空有规矩但没套路，并不按照音乐节奏或者歌词来，看起来更自然、随意，他把抓耳挠腮、上蹿下跳、登高望远、给师父画圈儿等动作互相穿插，每次表演都不一样。

关正南还总结了表演诀窍：“手眼身步法” “心棒要合一”。他解释， “手眼身步法”是戏曲表演艺术的五种技法，手指的是手部动作，包括抓耳挠腮、拔“毫毛”等；眼指的是各种眼神；身指的是身体动作，如上蹿下跳、抬腿勾足等；步指的是步子；法指的是上述几种表演技法的规律和法则。 “心棒要合一”指的是表演时要“棒随心动”。

关正南说，他扮演孙悟空主要是为了逗老伴儿开心。关正南的老伴今年72岁，患有心脏病。每次表演，关正南都会骑着电动车带着老伴儿一起来。其次，表演也是为了让大家高兴，

“独乐乐不如众乐乐”，当看到观众中不少坐着轮椅的老年人开怀大笑时，他特别有成就感。对关正南扮演孙悟空，他的老伴儿很支持，时而帮忙整理道具，时而帮忙递毛巾， “他这是老有所乐，既锻炼了身体，又逗得我跟大家开心”。（洛阳晚报记者 山军伟 文/图）