“牡丹13号”盾构机开粉丝会 最大粉丝近百岁最小粉丝仅5岁

“快看，快看，那个就是有牡丹的盾构机，好漂亮……”“盾构机原来这么大呀……”昨日，由《洛阳晚报》联合中铁装备集团洛阳有限公司组织的“看，盾构机上‘开’出牡丹”活动如约举行。该活动吸引了300余位读者报名，经过随机筛选，其中的几十位读者最终有幸参与该活动，看到了“牡丹13号”盾构机的“真容”。该活动现场气氛热烈，快看记者从现场发回的报道。

读者参观盾构机 记者 杜卿 摄

“快看，快看，那个就是有牡丹的盾构机，好漂亮……”“盾构机原来这么大呀……”昨日，由《洛阳晚报》联合中铁装备集团洛阳有限公司组织的“看，盾构机上‘开’出牡丹”活动如约举行。该活动吸引了300余位读者报名，经过随机筛选，其中的几十位读者最终有幸参与该活动，看到了“牡丹13号”盾构机的“真容”。该活动现场气氛热烈，快看记者从现场发回的报道。

镜头一 未被选中的忠实读者赶上“末班车”

昨日8时30分，参与该活动的读者都在约定的时间登上了专车。此时，一个背着相机、穿着摄影师马甲的男子引起了记者的注意。

他叫宋文建，网名“水泥”，是一名摄影爱好者，也是“微动洛阳”微信公众号的粉丝。他并不在幸运读者之列，于是一大早跑来碰运气。 “还有空位吗？如果没有，我自己开车跟着你们去也行，我对地铁建设特别感兴趣，想拍一组照片作为纪念。”宋文建热情地说。

最后，在确定车上仍有空座后，记者满足了这位忠实读者的愿望。

幸运读者中最年长的谭克煜老人（中）在盾构机前拍照留念 宋文建 摄

镜头二 97岁老兵想见识新事物

在幸运读者中，有一位“人气明星”，他年龄最大。在昨天的活动现场，大家争相跟他合影，他就是已97岁高龄的谭克煜(yù)老人。该活动消息发布后，老人让女儿替他报名。看到一位近百岁老人还有如此大的热情，记者专门与老人进行了交流。

原来，老人16岁参军，参加过抗日战争，平时特别喜欢通过晚报了解国内外的大事小情，尤其对一些新事物特别感兴趣。 “看到晚报刊登了这次活动的消息，我爸特别兴奋，一个劲儿地催我姐姐给他报名。”从上海回洛探亲的老人的小女儿告诉记者，她的爸爸身体很好，经常参与各种活动，她和家人希望能帮爸爸圆梦，让爸爸见识一下地铁盾构机。

幸运读者中年龄最小的孟昊博和父母合影 宋文建 摄

镜头三 5岁小朋友，父母陪着看盾构机

5岁的孟昊博在该活动的参与者中年龄最小，参与该活动时还自带“团队” — —他的爸爸孟亚和妈妈汤凤均请假陪他一起来了。

汤凤说，小昊博今年上幼儿园大班，平时对火车、地铁、飞机等含高科技的交通工具特别痴迷。

“你知道地铁是什么吗？” “就是在地下跑的车。” “你知道盾构机是什么吗？” “就是帮地铁打隧道的机器。”怎么样？小家伙儿懂得还真不少。在和爸爸妈妈一起在“开”牡丹的盾构机前合影后，小昊博告诉记者，他要和幼儿园的小朋友们分享这次见闻，他想告诉大家，自己看到了“开”牡丹的盾构机。

晚报读者 有机会获得专属的地铁纪念品

昨日11时，幸运读者在看了盾构机生产和工作的视频、展板后，该活动落下了帷幕。大家意犹未尽，不断向记者询问类似的活动什么时候还举行，还有许多没有到该活动现场的读者更是深感遗憾。

下面有一个好消息要告诉大家，晚报读者可持续关注《洛阳晚报》或“微动洛阳”微信公众号(weidongluoyang)，我们之后还会推出更多精彩活动，邀请读者走进更多城市建设一线，了解更多鲜为人知的事情。没有参加昨日活动的读者也别遗憾，中铁装备集团洛阳有限公司特别为晚报读者定制了一批专属的地铁纪念品，只要参与我们的活动，您就有机会获得。活动具体参与方式，晚报将于近期公布，敬请期待。（洛阳晚报记者 连漪 通讯员 徐炎锋）

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中铁装备集团是一家装备制造企业，先后参与北京、广州、深圳等8个城市的地铁建设，累计生产完成“洛阳造”盾构机近20台。为更好服务洛阳地铁建设，去年，中铁装备集团洛阳有限公司成立，为我市地铁建设量身打造11台专属盾构机。

首台具有洛阳元素的盾构机整机长85米，重450吨，名为“牡丹13号”，是为我市地铁建设量身打造的专属盾构机。这台盾构机主刀盘上有一朵巨型牡丹，这是专门向牡丹文化节献礼而喷绘的，整体选用了红色和蓝色，分别代表洛阳状元红和中国中铁蓝，寓意中铁装备集团依托洛阳公司的运营扎根洛阳、奉献洛阳、服务洛阳，进而“花开”洛阳。