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换客驿站，换来的不仅是节俭
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-05-04 09:10

　　“换客”具有的社会价值不仅在于唤起人们的节俭意识，还有满足现代人精神需求的附加功能。

　　首批5个洛阳晚报换客驿站日前挂牌，家里闲置的物品，不必再一扔了事，社区成了生活物品最好的交换平台。可长期寄存二手物品，还不用交钱，换客驿站便捷的平台、贴心的服务值得点赞。

　　当个“换客”参加交换活动，既让闲置物品物有所用，也是对自己消费的一次重新审视。换客驿站，换的是物品，体现的是简约的生活态度。

　　有社会学家提出，让年轻人回归“以物易物”的交易方式，从物质角度讲，以物品的使用价值替代其商品价值进行交换，用自己的闲置物品换取需要的东西，可以优化社会资源；从精神情感的角度看，表明人们对温情、诚信社会的向往。由此可见， “换客”具有的社会价值不仅在于唤起人们的节俭意识，还有满足现代人精神需求的附加功能。

　　我市首批晚报换客驿站除了利用实体店传播环保生活理念，还将依托社区做公益，接受爱心捐赠，换客驿站相当于“爱心交换站”，体现的是社区居民“互换”基础上的“互助”。

　　在一些城市社区，换客驿站的捐赠者有辖区单位、爱心企业，更不乏个人，虽说很多物品都是生活小物件，但对需求者来说是生活必需品。困难居民获得帮助后自愿参与社区建设，用劳动回报他人的爱心，使换客驿站增加了社会功能。当然，让换客驿站在现实生活中更有生命力，需要社区、企业、居民给予它更多关爱和支持。（新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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