洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳一社区卫生服务中心“补钙”饮料当药卖
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-05-04 09:09

市民买的“补钙药”

　　社区卫生服务中心(站)作为基层医疗机构，承担了对很多人“小病”的诊治工作。若这类机构把非药品当药品卖，其后果可想而知。近日，一名婴儿家长就遭遇了这样的情况。

　　事件：婴儿被确诊为“缺钙”，医生开的“补钙药”却无药品批准文号

　　前不久，市民杜鹏(化名)带着不满两个月大的儿子到洛龙区开元东社区卫生服务中心做常规检查。

　　杜鹏说，该中心医生确诊孩子缺钙，发育不太好，需要补钙。随后，他拿着医生开的处方，花192元在该中心药房购买了可服用两个月的“补钙药”及少剂量维生素D。此后，他遵照医嘱给孩子服用。几天后，他发现不太对劲儿— —“孩子服用‘补钙药’后变得异常安静，而且嗜睡。”杜鹏说，他细看“补钙药”包装后发现，盒子上没有药品批准文号，印有“濮阳恒健商贸有限公司总经销”等字样。

　　4月23日，杜鹏通过洛阳网“百姓呼声”频道反映此事。

包装上没有药品批准文号

　　意外： “补钙药”不是药？原来是没疗效的固体饮料

　　记者从杜鹏提供的相关照片等材料及物品中发现，医生所开的这种“补钙药”名叫“新钙之缘酪蛋白钙颗粒”，盒上印有产品名称、产品类型、配料等19项内容，但没有药品批准文号、OTC等可显示产品为药品的相关信息，产品类型一栏显示该产品为固体饮料，执行标准为GB/T29602。

　　记者进一步查询发现，根据国家相关标准规范， “GB/T29602”标准是固体饮料的执行标准。固体饮料是指将食品原辅料、食品添加剂等加工成的粉末状、颗粒状或块状等，供冲调或冲泡饮用的固态制品。

　　根据国家相关规定，社区卫生服务中心(站)是按照国家医改规划设立的非营利性基层医疗卫生服务机构。对于此类医疗机构，国家相关法律法规明确要求： “药品生产企业、药品经营企业、医疗机构必须从具有药品生产、经营资格的企业购进药品”，禁止医疗机构从无药品生产许可证、药品经营许可证的企业购进药品。

　　我市一家三级综合性医院药学部负责人看过记者提供的相关材料后，明确表示这款“补钙药”并非药品，其执行标准为食字号，根本不具有治疗效果。

　　另外，根据我市相关规定，医院及社区卫生服务中心不允许给患者开具这类产品。

　　追问：被当成药卖的饮料，如何流入基层医疗机构

　　4月23日17时许，洛龙区卫计委在洛阳网“百姓呼声”频道回复了杜鹏： “洛龙区卫计委责成相关人员进行调查核实，及时给诉求人发去该产品生产厂家的资质和药品批准文号。同时，因孩子对这种药不适应，社区卫生服务中心把药款全部退回……”

　　记者联系杜鹏得知，日前，他已经拿到药款，但他只收到了一份“成品检验报告书”，尚未收到“生产厂家资质和药品批准文号”。

　　记者从一些社区基层医疗机构了解到，社区一级的医疗机构没有药品采购权，使用的药品全部来自上级医疗联合体的主管牵头医院。涧西区某社区卫生服务中心相关负责人说，该中心隶属市第二中医院，中心医生通过统一的网络平台为患者开具处方，医生不得给患者开保健品及不符合规定的药品。

　　那么，为何不具有疗效的固体饮料会被当成药，违规在社区卫生服务中心卖？

　　洛龙区开元东社区卫生服务中心相关负责人说，该中心隶属市中心医院主管牵头的医疗联合体，医院日常对该中心进行管理指导、技术帮扶、质量控制管理、疑难复杂危重疾病诊疗等。此前，市中心医院有专家到该中心给医务人员讲课，其间，对方推荐了这款“补钙药”，并宣称效果不错，他们就拿了一部分，并给一些患者开了这种“补钙药”，其实，这些“补钙药”并非药品，有些类似于保健品。

　　目前，洛龙区卫计委等相关部门正在进一步调查此事。本报将继续关注此事。（洛阳晚报记者 郭学锋 文/图）
[ 责任编辑：史戎戎]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]走路防病、抗癌！但这样走路锻炼等于白走
  • ·[健康]很多人以为用不用牙线都无所谓，其实.....
  • ·[健康]假如五年不刷牙，你的牙会怎么样？
    		•
    球场“老男孩” 好身板好心态
    球场“老男孩” 好身板好心态
    球场“老男孩” 好身板好心态
        近日，记者见到王健辉老人时，他正在洛龙区安乐镇狮子桥村的操场上打篮球。带球奔跑、三步上篮、跳起投篮…...
  • ·云泽和他的“室内园林”
  • ·那些“碰瓷”的猫 后来都怎么样了
  • ·五一出游避开大热景点 古城风情一样赞
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳四个高速收费站将更名 “伊川...
  • 孟津县今晨发生一起交通事故 4人死亡2...
  • 洛阳人注意！5月5日起节假日也能去审车啦
  • 洛阳文博广场 ： 打造中轴线上文化地标区
  • 生态环境部对20多个城市大气污染问题...
  • 洛阳一社区卫生服务中心“补钙”饮料...
  • 道路交通事故处理新规本月起实施 看...
  • 人民币跨境支付系统实现各时区金融市...
  • 球场“老男孩” 好身板好心态
  • 洛阳出台方案对地表水环境进行排查整治
    		•
    百姓呼声
    龙门西山的省道正在大修，预计在8月份完工
    退休职工养老金领取资格认证什么时间开始
    精彩图片
    洛阳将建设东山大道 提...
    “洛阳造”环卫压实机...
    《快递暂行条例》本月1...
    孟津送庄镇袖珍西瓜集...
    精彩热帖

    小丫春天

    天天锻炼 天天快乐

    赏花的季节

    牡丹盛开蝶飞舞
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605