工商银行洛阳分行“大行工匠”刘永庆：实践中磨炼出的信贷分析师

刘永庆，男，1966年出生，工商银行洛阳分行信贷与投资管理部客户经理。他利用计算机的表格运算功能设计计算公式，能快速地完成变化额、变化率、占比的计算，全面提升了信贷资产质量，提供了有效风险防控数据。

刘永庆，男，1966年出生，工商银行洛阳分行信贷与投资管理部客户经理。他利用计算机的表格运算功能设计计算公式，能快速地完成变化额、变化率、占比的计算，全面提升了信贷资产质量，提供了有效风险防控数据。

刘永庆1994年进入工行。经过多年的历练，他从一个门外汉成为信贷专业业务骨干。信贷与投资管理部主要职能是企业数据分析，一个企业一年有3 张财务报表，10个子公司就是30张，枯燥的数字，烦琐的计算，每一次的数据分析都要求分析者必须有强烈的责任心和持之以恒的态度。他自2008年至2017年共组织召开信贷分析会议136次，累计分析1263户，分析融资余额1919亿元。他总能及时揭示企业的风险点，为领导决策提供参考。

从2007年开始，他按季度起草《信用风险管理报告》，提出防范措施和建议，为提升信贷资产质量提供了决策参考依据。10年来，他做出了43期报告，都能够在较短的时间内完成全行信用风险评估。正是凭借从信贷分析中养成的良好阅读习惯、分析能力，以及平时积累掌握的企业经营情况和信贷政策，他每次都能圆满地按时完成任务，受到了各方面的一致好评。（李鹏 刘毓晖 文/图）