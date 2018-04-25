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消费者的选择题 快递员别“抢答”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-05-04 09:10

　　是否送货上门？让消费者来回答，快递员不能“抢答”，这是对消费者选择权的必要尊重，也是快递公司应该遵循的行业规则。

　　自本月起， 《快递暂行条例》(以下简称《条例》)正式施行，晚报记者走访发现，快递员收送件不上门、快递员擅自“代签收”等情况仍有发生，且存在于多家快递公司。

　　智能快递柜的出现，消除了人们不在家时无法收件的苦恼，也带来了一些问题— —明明收件者在家，快递员却不愿上门送货。

　　设置快递柜的初衷，本是为那些暂时无法收件的消费者提供临时寄存服务，是在不得已情况下的一种选择。可如今，一些快递员送件时直奔快递柜，不管收件人在不在家、能不能取件，就自作主张把快件放进了快递柜；一旦快递柜满了，或者快件体积大放不进快递柜，有的快递员甚至要求收件人到快递柜前取件；还有的快递代收点，让收件者自己取件，一些收件者早出晚归，总是错过取件时间……

　　是送货上门，还是将快件放进快递柜？这是一道决定权在消费者手里的选择题，快递员不该越俎代庖作决定。这样的快递服务打了折，不仅损害了消费者的权益，从长远来看，对快递业的人性化服务发展也没有好处。

　　事实上，快递员的忙碌与辛苦，咱都能理解，但这种理解，不该成为快递公司自降服务标准的理由。

      是否送货上门？让消费者来回答，快递员不能“抢答”，这是对消费者选择权的必要尊重，也是快递公司应该遵循的行业规则。作为快递小哥，投递前打个电话问一下，也是一种职业素养。

     杜绝快递员“抢答”，需要快递公司、快递员自觉遵守《条例》，更需要建立投递监督惩戒机制，比如，快递员拒绝送货上门，消费者向谁投诉、如何投诉，谁来处罚、如何处罚等，只有这些问题有了细化的答案，快递新规才能不折不扣得到执行，快递服务才能更精细、更人性化。（新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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