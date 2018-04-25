嵩县设立检察联络站　畅通群众诉求渠道

近日，嵩县车村镇检察联络站挂牌成立，群众家门口从此有了“检察院”。据悉，这是我市检察机关畅通群众诉求渠道、实施法律监督、服务乡村振兴战略的又一举措。

近日，嵩县车村镇检察联络站挂牌成立，群众家门口从此有了“检察院”。据悉，这是我市检察机关畅通群众诉求渠道、实施法律监督、服务乡村振兴战略的又一举措。

根据计划，嵩县人民检察院将依托乡镇检察室，在全县16个乡镇分别成立乡镇检察联络站，聘任乡镇综治办主任任联络站站长。检察联络站下设联络员网络，以行政村为单位，聘任1 至3 名有正义感、敢担当的人大代表或退役军人为检察工作联络员。截至目前，已聘请500名联络员。

检察联络站及聘任各行政村检察联络员，将广开群众言路，收集上报涉检信息，帮助群众进行举报、申诉活动，反映民事、行政活动中的合理诉求；收集案件线索，挖掘监督案源，达到加大法律监督力度，拓展检察监督广度，延伸司法监督长度，实现检察监督全覆盖。

“检察联络站就是百姓家门口的‘检察院’，是我们关注民生的‘前沿哨所’，通过检力下沉乡村，让法律服务走进百姓家，真正在服务民生中成为乡村振兴的助推器。”嵩县人民检察院检察长谢红叶表示，将对群众反映强烈的乱采、乱挖、毁林乱建等危害公共利益的案件线索，采用归类集中处理的方法，通过公益诉讼进行根治。（洛阳日报记者 申利超 通讯员 王春燕）