拥抱技能人才的新时代（河洛谈）

最近，我市职业教育领域不断传出好消息。先是《洛阳市高中阶段教育普及攻坚实施方案》印发，提出“各县(市)要建设与区域人口发展相适应的在校生不低于3000人的职教中心“”保证教育费附加用于职业教育的比例不低于30%”“到2020年计划建成8所以上全省乃至全国知名的示范性职业教育特色学校”等要求和目标；随后，市总工会表示今年将为不少于20万人提供免费技能培训。综观这些“技能福利”，着实振奋人心。

最近，我市职业教育领域不断传出好消息。先是《洛阳市高中阶段教育普及攻坚实施方案》印发，提出“各县(市)要建设与区域人口发展相适应的在校生不低于3000人的职教中心“”保证教育费附加用于职业教育的比例不低于30%”“到2020年计划建成8所以上全省乃至全国知名的示范性职业教育特色学校”等要求和目标；随后，市总工会表示今年将为不少于20万人提供免费技能培训。综观这些“技能福利”，着实振奋人心。

一段时间以来，全国多个城市“高调”出台引才政策，上演“抢人大战”，其中，技能人才亦成为各地争相“猎取”的对象。长沙，具有专科以上学历或技师以上职业资格的人才，首套房不受户籍、个税、社保缴存限制；宁波，中专、高中学历人员在宁波工作满两年，无房也可落户；南京，技术、技能型人才，凭高级工及以上职业资格证书就可落户；沈阳，中专以上学历人员“零门槛”落户……有网友笑言，这些城市正在“拿命欢迎你”。

透过这轮“抢人”热潮，我们明显感知到，技能宝贵、崇技尚能正在成为时代风尚，而其时代背景就是我国正致力深化供给侧结构性改革、着力推动高质量发展。众所周知，创新是引领发展的第一动力，而创新驱动本质上是人才驱动。于企业而言，技能人才是其生存发展的核心竞争力，在推动产业转型升级的过程中发挥着越来越重要的作用。各地纷纷向技能人才抛去“橄榄枝”，其目的正是为高质量发展阶段夯实技能人才之基，力争“先人一步”“高人一筹”。

习近平总书记曾指出，“工业强国都是技师技工的大国，我们要有很强的技术工人队伍”。洛阳是重工业基地，让洛阳“重工”升级为洛阳“高工”，是洛阳转型发展、提质增效的重头戏，需要大批高质量技能人才在时代舞台上大展拳脚。近年，我市着力实施创新驱动发展战略，大力实施“河洛工匠计划”，从薪酬制度、职称评审、人才引进、技能培训、经费补贴等方面支持工匠培养和工匠工作室建设，并通过产教融合、校企合作、比赛奖励、津贴激励等举措切实提升技能人才素养、强化技能人才支撑，有力助推洛阳向“新”而生、登“高”更强。

“我劝天公重抖擞，不拘一格降人才。”从党的十九大提出“建设知识型、技能型、创新型劳动者大军”，到人社部日前印发《关于推行终身职业技能培训制度的意见》，都昭示着技能人才的春天已经到来。可以说，重视技能人才，就是读懂了时代需求，就是把握住了未来发展！（张庆旭）