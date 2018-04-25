外地游客装钱的包忘在饭店 结果……

昨日，市民杨女士拨打本报热线66778866：我弟媳前两天来洛阳旅游，在一家饭店吃饭时，把装有近1.5万元的背包落在店里，她回到南阳后才想起来。我跟该店老板联系找包，对方说已将包收起来，第二天，我把包取回。

昨日，市民杨女士拨打本报热线66778866：我弟媳前两天来洛阳旅游，在一家饭店吃饭时，把装有近1.5万元的背包落在店里，她回到南阳后才想起来。我跟该店老板联系找包，对方说已将包收起来，第二天，我把包取回。

杨女士家住龙鳞路附近一小区。五一小长假，她弟弟一家从南阳到洛阳旅游。5月1日晚，他们到龙鳞路与联盟路交叉口附近一家饭店吃饭，杨女士的弟媳随手把背包放在旁边的凳子上。杨女士弟媳等人吃过饭，急着驾车返回南阳，将背包忘得一干二净。

当晚10点多，弟媳回到南阳才发现背包不见了，当即给杨女士打电话。杨女士得知弟媳的背包里装有近1.5万元、金首饰等贵重物品，担心找不回来，也跟着着急。她来到那家饭店，发现店已关门。她通过门头上留的手机号与老板取得联系。得知杨女士找包，老板说已将包收起来，让她第二天过去领。

2日上午，杨女士顺利取回包。为表感谢，杨女士当即拿出1000元塞给老板，但对方无论如何也不收。

昨日，记者联系到饭店老板陈小娜。她说是一名男食客发现了凳子上的背包，她认为失主肯定回来取，因此把包收了起来。 “我们这家店开了两年，经常捡到食客落下的东西，有手机、钱包啥的。”陈小娜说，她拾到东西都会保存起来等待失主， “东西再贵重我也不会据为己有，不然心里不安”。（洛阳晚报记者 魏巍）