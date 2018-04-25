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洛阳消防部门为小区等场所“量身定制”消防安全建议书
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-05-04 09:10

　　近日，我市消防部门结合各类场所火灾特点，分门别类“量身定制”了《公众聚集场所消防安全改善建议书》《消防安全重点单位防火改善建议书》《居民小区、社区消防安全改善建议书》三种建议书，并在公众聚集场所、消防安全重点单位及居民小区广泛张贴，提醒大家注意消防安全。

　　在《居民小区、社区消防安全改善建议书》中，消防部门针对居民家庭消防安全提出了多项建议，具体内容如下— —

　　●在家不私接乱拉电线，避免婴幼儿独自接触电器设备。

　　●不在楼道内违规停放电动自行车，避免“飞线充电”等现象。

　　●保持疏散通道通畅，不占用楼道等公共疏散通道放置杂物，发现此类问题应及时上报物业部门督促整改。

　　●保持居民楼院内消防设施完好有效，不擅自损坏、拆除、停用固定消防设施。

　　●养成“人走灯灭，人走断电”的良好习惯，入睡或长期离家前，应对电器开关进行检查，长期不用应切断电源或拔下插头。

　　●如发现煤气泄漏，应立即开窗通风，不要在煤气泄漏场所拨打电话。●如发生意外失火，不要心慌，在浓烟中避难逃生，要尽量放低身体，并用湿毛巾捂住嘴鼻。逃离现场后，应立即拨打“119”火灾报警电话，切勿自行救火或因贪恋财物而返回火场。

　　●当被大火围困又没有其他办法可自救时，可用手电筒、醒目物品不停地发出呼救信号，以便群众或消防部门及时发现，组织营救。

　　目前，我市消防部门已印制10万份建议书，并将其张贴至不同场所出入口及醒目位置。消防部门提醒广大市民，如果您发现消防安全隐患，可拨打96119进行举报。（洛阳晚报记者 智慧 通讯员 王倩）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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