公交卡掉进灯箱里 “加急”服务暖人心

昨日，市民丁女士告诉记者一件事儿：我女儿误将公交卡塞到公交站亭的广告灯箱里，城投集团的一名小伙子打出租车赶来将它取出，我很感动。

昨日，市民丁女士告诉记者一件事儿：我女儿误将公交卡塞到公交站亭的广告灯箱里，城投集团的一名小伙子打出租车赶来将它取出，我很感动。

5月1日上午11点半左右，丁女士带着俩女儿在老城区魏紫路与二乔路交叉口附近等98路公交车。丁女士3岁的大女儿甜甜(化名)拿着公交卡玩耍时，误将卡塞到公交站亭的广告灯箱里，因灯箱缝隙窄，丁女士无法将卡取出。

随后，丁女士拨打110与负责此处灯箱的城投集团取得联系。她本以为这下可以将卡取出，但适逢假期，相关工作人员不上班，对方答应第二天帮她取出公交卡。

第二天上午10点多，城投集团的一名小伙子急匆匆赶到现场取出公交卡。丁女士非常感激，特意买了矿泉水感谢小伙子。聊天中，丁女士得知，小伙子一大早就从涧西区赶了过来，担心丁女士着急，他还打了车。取出公交卡后，小伙子本想给丁女士送去，但单位临时有事，他只好打电话让丁女士来取。（洛阳晚报记者 山军伟）