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小伙子记错姐姐坐出租车日期 民警找落车上的行李箱费周折
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-05-04 08:42

　　5月2日，车站派出所民警致电本报记者：一名小伙子说他姐姐的行李箱落在了出租车上，我们根据他说的日期查看监控视频，费了半天劲儿也没找到要找的那辆车，后来才知道是小伙子把乘车日期记错了。

　　车站派出所巡逻队队员张波说，4月25日上午，小伙子小于来到车站派出所，称其姐姐的行李箱落在一辆出租车上，之前报过警。由于姐姐在杭州出差，他就过来说明情况，以便找行李箱。

　　张波询问得知，24日18时许，小于的姐姐于女士与其同事从天津路与景华路交叉口坐上一辆出租车，到洛阳火车站后，于女士和同事急着赶火车，把行李箱落在了出租车后备厢里，行李箱里除了有衣物，还有毕业证、学位证。

　　“于女士没记住车牌号，只记得出租车是黄蓝色的。”张波说，他与同事根据车身颜色推断，该出租车应属于洛阳金牡丹出租汽车有限公司，遂与该公司联系寻求协助，并调看洛阳火车站附近的监控视频查找。

　　令人不解的是，张波与同事通过监控视频找到几辆出租车，与司机联系核实，发现均不是于女士乘坐的那辆车。

　　这是咋回事儿？张波干脆与身在杭州的于女士取得联系，这才弄明白于女士是23日坐的车，是小于记错了日期。

　　张波与出租车公司工作人员再次筛查，终于找到于女士乘坐的那辆车。此时，于女士的行李箱仍在出租车后备厢里放着，司机比较忙，忘了此事。随后，司机赶来将行李箱归还小于。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 刘红玲）
[ 责任编辑：史戎戎]
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