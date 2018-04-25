陈文华：致富不忘感恩 善举回报社会（最美洛阳人）

“牡丹文化节是咱洛阳的大事儿，咱是主人，得把家收拾得干干净净的！”近日，记者见到陈文华时，她正带着保洁员检查村里的卫生死角。

“牡丹文化节是咱洛阳的大事儿，咱是主人，得把家收拾得干干净净的！”近日，记者见到陈文华时，她正带着保洁员检查村里的卫生死角。

68岁的陈文华是中共党员、洛龙区科技园街道办事处小营村村委会副主任。从13岁逃荒来洛，到白手起家闯出一片天地，数十年来她致富不忘乡亲，扶危济困，累计为村里乡邻捐资、捐物逾100万元。

提起小时候的苦难，陈文华颇多感慨。1963年冬天，13岁的陈文华随母亲和弟弟从江苏徐州老家逃荒至洛阳洛宁县，晚上栖身破庙里。一天半夜，陈文华惊醒后发现，一头狼正叼着她的脚踝在地里拖行。她又惊又怕，大声呼喊，幸运地从狼嘴里挣脱出来。“我沿着雪地上留下的血迹，一步一拐走了3 里地，才回到母亲和弟弟藏身的破庙。这时我才发现，胳膊肘在地上磨得已血肉模糊。”陈文华说。

1966年，陈文华经人介绍嫁给了洛龙区小营村村民李根红。她不仅能吃苦，还敢打拼，从挑着扁担给人理发、加工铝制品炊具，到经营砖窑、矿产，从事建筑行业，足迹遍布河南、山西、陕西、新疆等地。至20世纪80年代中期，她成为村里率先富起来的一批人。

“陈大姐创业时吃了很多苦，自己很节俭，对村里的事情，她却很慷慨。”村民卢玉香说。1984年，陈文华出资3 万元，对村里道路 进行 硬化 ，改善 大家 的出 行条 件。1998年，她又拿出4 万元支持架桥修路等富民工程。

“她还主动出资，改善我们的教学条件。”曾在洛龙区第七实验学校小营分校任教、现年74岁的卢遂太对此记忆深刻。早些年，学校还是村办小学，当时的课桌都是水泥砌成的，孩子们冬天上课很冷，陈文华知道这个情况后，就出资给学校购置桌椅板凳。2005年，为进一步提升学校的教学条件，陈文华主动给学校添置了打印机、电脑等办公设备，花费数万元。

“陈大姐还救过好几个人的命哩。”村民赵爱芬说。现年50岁的村民卢有渠有一次突发脑溢血，从外地回来的陈文华还没顾得上回家就把车开到卢有渠家门口，让大家帮着把卢有渠抬上车，送往医院急救，并支付了数千元医疗费用。因为抢救及时，卢有渠转危为安。村民卢龙山在家突发心梗导致休克，又是陈文华及时赶到，把他送到医院接受了心脏搭桥手术。贫困户蒋某患有胸骨畸形疾病，严重影响生活，陈文华把他送到医院接受手术，并承担了全部医疗费用……“陈大姐把大家的事放在心上，大家都信任她，有时遇上急事儿，想不起来打120却先想到她。”赵爱芬说。“逢年过节她都给村里的贫困户、孤寡老人等人群送去米、面、油和现金慰问。为了让村里的保洁人员安心工作，她每年出资近10万元给他们发放补贴。她真是把村里的事当成了自家事。”提起这些，村民李俊章伸出大拇指。

陈文华还特别关注村民的精神文化生活，每年农历正月二十五和七月十三，她都自费邀请演出团体到村里唱戏、跳舞、表演民间社火等。2013年，她投资40万元，购置服装道具和音响设备，在村里组建了近百人的排鼓队。除了在家门口演出，排鼓队还远赴山西、江苏等地，展示洛阳的民俗文化。“我没读过书，但我明白做人要知恩图报。当年，多亏了洛阳的父老乡亲，我才活了下来，如今我要尽自己的能力回报大家。”陈文华说。（洛阳日报记者 孟山 通讯员 王书敏）