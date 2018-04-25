老家母亲病危 洛阳求学少年求助交警

昨日，记者注意到一则微博：“洛阳交警骑警用摩托送男孩回家探望病危母亲”的微博引人关注。记者找到当事交警，了解到此事始末。

昨日，记者注意到一则微博：“洛阳交警骑警用摩托送男孩回家探望病危母亲”的微博引人关注。记者找到当事交警，了解到此事始末。

这则微博显示，事发地位于瀛洲桥附近。记者从高新交巡大队了解到，4月29日上午7点，该大队的交警高广武正在瀛洲桥附近执勤，

有个学生模样的男孩突然跑到他面前求助： “叔叔，我急着去火车站坐火车回家，但不认识路……”

“男孩背着一个双肩书包，说着说着眼泪就出来了。”高广武说，原来，男孩是南阳人，今年16岁，在洛阳一所高中读高一。一个小时前，男孩父亲给学校老师打电话说孩子母亲病危了，希望他赶紧回家见母亲最后一面。

高广武通过手机查询发现，从洛阳到南阳的火车最早也得到上午11点以后才有。 “坐长途汽车回去是最快的方法，可男孩说他不认识

去汽车站的路。”高广武说，他随即向大队汇报情况，请求骑警用摩托送男孩去洛阳汽车站乘车，获批准后，他仅用20分钟就把男孩安全送到了洛阳汽车站。

当天下午，男孩顺利回到南阳家中。高广武说，5月 2日，他从学校老师处了解到，男孩已经安全返回学校，目前，男孩母亲的病情稍有好转。（洛阳晚报记者 郭学锋 通讯员 卢芳芳）