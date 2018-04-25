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化学篇：关注社会热点 掌握答题方法（家有考生）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-05-04 09:10

       化学试卷具有时代气息，以现实问题立意，2016年屠呦呦发现的青蒿素等热点就出现在了高考考卷中。市一中高三化学老师白朝红说，备考时，考生要关注社会热点，掌握答题方法。

       精练高考真题，切实回归基础

      精练高考真题，在纠错本上列出易失分的知识点，对掌握不牢的题型(如实验题)，进行专项训练；循环复习易错的知识点和错题本上的内容。

      按照一定顺序重读课本，首先是重视对必修一和选修四的复习，其次是选修部分和必修二。从课本的基础知识出发，形成科学的知识网络。

　   掌握答题技巧，保持一颗平常心

　　冲刺阶段，若想将分数稳稳拿到,就需要掌握一定的答题技巧。

　　●审题需要“瞻前顾后”

　　审题型。要看清题目是属于辨析概念类的，还是计算类的；属于考查物质性质，还是考查实验操作等。

　　审关键字。常见化学题中的关键字有： “过量” “少量” “无色” “酸性(碱性)” “短周期” “长时间” “加热并灼烧”等，做题时要留意。

　　审表达要求。题目往往对结果的表达有特定要求。例如：写“分子式” “电子式” “结构简式” “名称” “化学方程式” “离子方程式”等，要避免“答非所问”造成失分。

　　审突破口。常见的解题突破口有：特殊结构，特殊的化学性质，特殊的物理性质(颜色、状态、气味)，特殊反应形式，有催化剂参与的无机反应等。审有效数字。有效数字的三个依据：①使用仪器的精度，如托 盘天 平(0.1g)、滴定 管(0.01ml)、pH试纸(整数)等。②试题所给的数据的处理，例如“称取样品4.80g……”，可根据试题所给有效数字进行合理计算；③题目的明确要求，例如：“结果保留两位有效数字”，就要按试题的要求去保留。

　　●掌握答题技巧

　　主要包含三种题型:7道单选题、3道必考题、1道选考题。

       7道单选题：

　　在理综I卷中，化学题有7道单选题(42分)。解答时，在认真审题的基础上仔细考虑各选项，合理采用排除法、比较法、代入法、猜测法等方法，避免落入命题人所设的“陷阱”，迅速找到所要选项。

　　3道必考题，1道选考题：

　　在理综II卷中，化学综合题包括3道必考题(43分)和1道选考题(15分)。3道必考题分别是1道化学实验题、1道无机流程综合题、1道化学反应原理综合题。2018年选考题为二选一，分别为有关物质结构与性质的大题和有关有机化学基础的大题。在答这4道大题时，有以下共同技巧：

　　按题中要求答题。大题中需要填写选项的，要分清大小写。如选项为b不能填成B，更不能填成该选项的文字。

      化学方程式和热化学方程式的书写要完整无误。必须配平，正确填写反应条件、单位。有机反应中的水有时候必须写出来，如酯化反应。

　　专业词语不能错。化学上常用的专业词语是绝对不能写错别字的，如“催化”不能写成“摧化”， “萃取”不能写成“卒取”， “苯”不能写成“笨”。

　　对于计算型填空，比如速率、焓变的计算，要书写正确的单位。（洛阳晚报记者 王晓丹 通讯员 施长明）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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