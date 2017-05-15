洛阳市招投标领域突出问题治理情况专项督查持续进行

连日来，我市招投标领域突出问题治理情况专项督查持续进行，由市纪委、市委巡察办共同组成的督查组先后到市交通运输局(含市公路局)、市水务局、市城市管理局、市公共资源交易中心、市财政局，对招投标领域突出问题治理、巡察反馈问题整改落实情况及坚持标本兼治推进以案促改工作进行专项督查。

连日来，我市招投标领域突出问题治理情况专项督查持续进行，由市纪委、市委巡察办共同组成的督查组先后到市交通运输局(含市公路局)、市水务局、市城市管理局、市公共资源交易中心、市财政局，对招投标领域突出问题治理、巡察反馈问题整改落实情况及坚持标本兼治推进以案促改工作进行专项督查。

所到之处，在听取专题工作汇报、详细了解情况、查阅有关资料后，督查组指出，在去年我市开展招投标领域专项治理和市委巡察反馈后，相关单位做了一些自查自纠整改工作，但还存在整改不扎实、不彻底、不深入、不系统等问题；在查找原因上还存在找客观的多找主观的少、讲别人的多讲自身的少等问题；在对违规问题的查处上还存在避重就轻、不到位等问题；在建立长效机制防止出现违规问题上还存在不科学、工作被动等问题；在落实监管责任上还存在推、等、靠等现象。

督查组强调，各单位党组要牢固树立“四个意识”，突出问题导向，切实按照市委关于对招投标领域突出问题进行集中整治的要求和巡察反馈的意见，深入开展自查自纠。要研究吃透招标投标法律法规，结合工作实际规范招投标秩序，贯彻落实到位；要清理“土政策”、清除“潜规则”，细化招投标流程，规范招投标领域主体行为，做到不失责、不失职；要围绕招投标各个环节可能出现的廉政风险点，加强管控，制定措施，建立机制，堵塞漏洞，全面规范，确保招投标工作在我市健康有序运行。

上述五家单位主要负责人表示，对于督查组指出的问题和不足、提出的意见建议虚心接受、照单接收。同时，将认真研究，加强整改落实。一是要提升站位、提高认识，按照市委和此次专项督查的要求，切实重视并做好自查整改工作；二是要进一步压实整改主体责任，把住第一道关口；三是要深入查找存在问题，分析原因、找准症结，举一反三、抓好整改，建立长效机制，规范招投标秩序，保证全市工程建设项目廉洁、高效推进，更好地服务和保障全市大建设大发展。

从今年4月起，由市纪委、市委巡察办抽调工作人员组成的专项督查组，开始对市住建委、市财政局、市公共资源交易中心、市交通运输局(含市公路局)、市水务局、市城市管理局等重点单位招投标领域专项治理及落实巡察反馈问题整改情况进行专项检查督办，相关单位还将按要求对招投标领域突出问题治理及巡察反馈落实情况向社会公开。督查期间，市纪委将严查发现的有关问题线索，曝光违纪违法典型案例，督促有关单位以案促改做好相关工作。督查工作结束后，市纪委、市委巡察办将专题向市委汇报。对于各单位的自查整改落实等情况，洛阳日报将持续关注报道。 (洛阳日报记者 李三旺 通讯员 陈聚涛 赵四方)

延伸阅读

案情回顾：

吴世杰，男，汉族，大学文化，中共党员，洛阳市公路管理局机关党委专职副书记(正科级)。

2013年，吴世杰在担任G310改建工程项目部办公室主任期间，将总造价为50余万元的彩钢房项目拆分为35万余元和16万余元规避招标，并将该项目交予特定关系人，同时采用提升价格、假发票入账报销、虚列人员等套取资金。根据《中国共产党纪律处分条例》第八章第八十一条“相互利用职权或者职务上的影响为对方及其配偶、子女及其配偶等亲属、身边工作人员和其他特定关系人谋取利益搞权权交易的，给予警告或者严重警告处分；情节较重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分；情节严重的，给予开除党籍处分”，以及第九十七条“违反规定自定薪酬或者滥发津贴、补贴、奖金等，对直接责任者和领导责任者，情节较轻的，给予警告或者严重警告处分；情节较重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分；情节严重的，给予开除党籍处分”等规定，2017年11月，经洛阳市公路管理局党委研究决定，对吴世杰以违反廉洁纪律和财经纪律给予党内严重警告处分。

案件警示：

古人云“居官守职以公正为先，公则不为私所惑，正则不为邪所媚”，说的就是要用权为公。

公开招投标工作是规范行政行为、建设阳光政府的重要内容，理应做到公正严明，但吴世杰利用担任工程项目部办公室主任的职权之便，把工程项目“巧妙”拆分规避招标，交予特定关系人承揽，自己从中谋利获利，既损害了政府公信力，又让工程建设程序失去了公平公正。

往前一步是深渊，悬崖勒马仍未晚。吴世杰违反纪律规定受到处分是自己应得的处罚，但他也应该庆幸，正是组织的及时提醒才让他没有坠入深渊，仍有知错改错的机会，仍能在自己的岗位上为经济社会建设作出贡献。

事实再次证明，纪律和规矩是带电的“高压线”，谁不把纪律和规矩当回事，谁就有可能“触电”成为违纪者和违法者，就会受到党纪国法的严惩。任何在侥幸心理驱使下滥用职权，实施违纪违法行为的人，都无异于“掩耳盗铃”。一旦经不住诱惑、管不住自己，结果将害人害己害社会，亲手葬送幸福未来。各级党组织、各级纪检监察部门也要充分发挥监督执纪“四种形态”的“治未病”功能，抓早抓小，关口前移、防患未然，防止党员干部和公职人员要么是“好同志”、要么是“阶下囚”。(三旺)