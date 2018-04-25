小白狐“离家出走”被收留 主人出现得很有戏剧性……

近日，市民雷先生告诉记者一件事儿：我早上去上班，看到工厂草丛里卧着一只白色小动物，好像是狐狸，我一靠近，它还低声叫唤。

近日，市民雷先生告诉记者一件事儿：我早上去上班，看到工厂草丛里卧着一只白色小动物，好像是狐狸，我一靠近，它还低声叫唤。

雷先生在瀍河区五股路附近一工厂上班。4月27日上午8点，他走到工厂库房时，看到附近草丛里有只白色小动物正蜷着身子埋头睡觉。雷先生以为是狗就没在意，谁知经过其身旁时，小动物一抬头，把雷先生吓了一跳， “狗的嘴哪有这么尖？”

小动物低声叫唤着向后退，然后迅速转身哧溜一下钻到一辆货车下面。担心小动物受伤或者伤到别人，雷先生的同事戴上手套将其逮住，拴在库房前的绿化带中。

昨日上午，记者见到这只小动物时，它正埋头睡觉，面前摆有一瓶水，它身长约70厘米，身高约30厘米。

随后，记者联系了市小动物保护协会，没想到，义工刘先生看了照片，一眼就认出这只小动物是从他家跑出来的宠物白狐“贝贝”。刘先生说，他家位于五股路，在西工区开有一家宠物店。 “贝贝”是去年夏天被客人送到店里的。今年4月25日，他将“贝贝”和另一只红狐带回家，没想4月26日晚“贝贝”溜了出来。

市林业局野生动物保护科负责人说，根据相关规定，驯养繁殖省重点保护野生动物和国家保护的有益的或者有重要经济价值、科学研究价值的陆生野生动物的，应当持有县(市)区野生动物行政主管部门核发的驯养繁殖许可证；因特殊情况进行出售、收购、利用的，须经省野生动物行政主管部门或者其授权单位批准，并按照规定向指定单位出售、收购，否则均属违法。（洛阳晚报记者 山军伟 文/图）