宜阳县：市容环境改善 居民生活提质

昨日，记者在宜阳县紧邻锦屏山的南环路北侧看到，一座古色的七孔拱桥初具雏形，不久之后，湖面面积达36亩的锦屏湖公园将向游人开放。“这里曾是废弃多年的水泥厂，里面堆满了建筑垃圾和生活垃圾。废墟变公园，真是变废为宝！”附近居民郭银鸽颇有感触地说。

昨日，记者在宜阳县紧邻锦屏山的南环路北侧看到，一座古色的七孔拱桥初具雏形，不久之后，湖面面积达36亩的锦屏湖公园将向游人开放。“这里曾是废弃多年的水泥厂，里面堆满了建筑垃圾和生活垃圾。废墟变公园，真是变废为宝！”附近居民郭银鸽颇有感触地说。

宜阳县将卫生死角治理与游园建设有机结合，把原先的垃圾堆改造成游园，为居民提供休闲场所。施工方负责人介绍，自锦屏湖公园工程启动以来，他们已清运建筑垃圾2.8万方，迁移高压供电线路近千米。工程竣工后，一个湖面面积达36亩，由桥、水榭、廊、亭、山石、水车等元素构成的古朴优雅湖区景观将呈现在游人面前。

市容卫生“治脏”，居民的生活环境将得到明显提升。自“五项治理”百日攻坚行动启动以来，宜阳县每天出动14辆机械清扫车、6辆机械洒水车，对城区各道路实现全天候保洁；对县城主干道的广告进行统一规范、统一上墙，户外广告5 月底前完成回收220块、拆除270块；推进城关镇、锦屏镇、香鹿山镇10条背街小巷的综合整治提升，电线统一入地、硬化路面、铺设人行道、雨污水分流、完善绿化亮化、规范广告牌匾。

在宜阳县城关镇水磨头社区，工人师傅正忙着给建筑立面喷漆着色披新装。“不光是看着漂亮了，家门口的排污渠也不再扰民了。

以前一下暴雨，渠底的脏东西就随着污水溢出，臭不可闻，无处下脚。”该社区居民许良说，社区不久前启动了背街小巷治理工程，将雨、污分流改造列入其中。改造后，每家每户的生活污水都通过地下污水管道流到污水处理厂集中处理，雨水则通过雨水管排进河里，既保持了街道卫生，又改善了居民出行条件。水磨头社区主任刘超峰表示，社区正在推进建筑立面改造提升、管线入地、双气入户、雨污分离等工程，全部工程将于年底前竣工，惠及800户3200多名居民。

宜阳县创建办相关负责人表示，该县将紧盯“五项治理”百日攻坚各项工作任务，提升政治站位，强化责任担当，严格时间节点，狠抓项目推进，真正实现全面创建、全域创建、全民创建，使该县人居环境明显改善、城市品位和文明程度明显提高、群众幸福指数显著提升。（洛阳日报记者 孟山 通讯员 李杏辉）