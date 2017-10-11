王敬林主持召开市四大班子秘书长2018年度第四次联席会议

昨日，市委常委、秘书长王敬林主持召开市四大班子秘书长2018年度第四次联席会议，传达学习全市领导干部会暨2018年一季度重点工作推进会精神，通报近期全市重点工作，部署集中督导活动，全力推动会议部署事项高效有序落实。

昨日，市委常委、秘书长王敬林主持召开市四大班子秘书长2018年度第四次联席会议，传达学习全市领导干部会暨2018年一季度重点工作推进会精神，通报近期全市重点工作，部署集中督导活动，全力推动会议部署事项高效有序落实。

会议指出，抓好全市领导干部会暨2018年一季度重点工作推进会精神贯彻落实，是当前全市的中心工作，也是市四大班子办公室、市委各部委的重点工作。要提高政治站位，切实发挥职能作用，强化统筹协调、把握工作节奏，密切配合，形成全市工作“一盘棋”。要切实提升服务保障水平，牵头抓好对接保障工作，改进工作作风、优化营商环境，调动全市各方面力量支持保障重点工作、重点项目建设。要切实强化跟踪督导，整合督查力量、统一调度指挥、集中开展督导，坚持督导结合、持续跟踪问效、真正解决问题，扎实推动市委各项决策部署落地生根、落实见效。(洛阳日报记者 申利超)